品牌推中國系列連環撞車　昆凌至愛Delvaux被嘲似中元節禮物

臨近七夕，不少品牌都紛紛推出「中國風」系列產品，包括服裝、首飾、鞋履等，不過幾乎都是以化土為酷的「土酷」風格呈現，實在有些差強人意。

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日前，比利時手袋Delvaux推出Les Miniatures系列，以各個國家的標誌元素設計了一系列掛飾。當中共有三款「中國夢（Les Miniatures China Dream）」系列，在mini版的Brillant手袋上，分別以麻雀、旗袍、燈籠呈現，頗有寓意，雖然仍遭到不少網友嘲諷似「中元節禮物」，但也有部分網友表示，這只是小配件，尚可以接受。

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除此之外，Les Miniatures系列還包括比利時Belgitude、美國Big Apple、意大利Dolce Vita、英國So British以及中國「東方之珠（Pearl of the Orient）」，售價在8000元到9500元。當中「東方之珠」比起「中國夢」系列要fashion很多，以青花瓷茶壺、熊貓、古代帆船呈現，同樣是中國元素，但更加精美。

點擊下圖睇以上Les Miniatures系列：

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Delvaux一直深受明星喜愛，昆凌、蔡依林、Rihanna都是其粉絲。由2017年開始，品牌推出Les Miniatures限定系列，將品牌經典手袋款Brillant製作為7.5cm高的mini尺寸，手袋D形搭扣、拱形手柄等每一個細節都予以還原，而且能夠打開。而包身採用細膩小牛皮製成，並設有1根金屬鏈條鉤扣，可以當作裝飾擺件或作為手袋掛飾。