《全民造星II》李展程陳勇龍挑戰模特兒比賽　劍指冠軍：感覺好爽

亞洲模特盛典Face of Hong Kong這個模特兒比賽今天（1日）舉行傳媒見面會，當中有22名模特兒去競賽，分了11男11女。而每位參賽者的經驗相當豐富，有2名男生更是曾經參加過《全民造星II》，分別是李展程（Jonathan）和陳勇龍。

左起；李展程（Jonathan）和陳勇龍，二人希望得到好成績。（陳順禎攝）

參加完《全民造星II》後，Jonathan表示還想繼續參加幕前的演出，這便是他參賽理由，而阿龍說：「我以前從來冇諗過喺呢行發展，但參加完《全民造星II》後我啲朋友就話我可以做模特兒。」

二人互相稱讚對方在《全民造星II》後，俘虜了不粉絲。（陳順禎攝）

二人除了擁有帥氣臉孔，高度也是標準模特兒身高，兩位也是有180cm高度以上，不過Jonathan覺得如果在參賽期間，他的高度上不是一種優勢，「我一啲都唔高，因為我身高180，可能係普通人眼中我好高，但入到嚟我係最矮，有啲男仔係190。所以我覺得我優勝會係我笑容。」

比賽固然有壓力，但參加《全民造星II》過後，絕對是懂得怎去紓緩一下，阿龍說：「壓力一定係有，但我幾鍾意呢種壓力。有壓力先會推動自己，如果最後去到最後有機會贏到，感覺會好爽。」