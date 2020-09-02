細So出軌│KOL阿Bie被誤傳是阿B　極力否認：不要估完就當真

商台前DJ蘇耀宗（細So）被爆與白滑KOL「阿B」發展長達兩年的不倫戀，網民紛紛柯南上身，找出阿B真身。繼車泳希成為嫌疑人一號之後，有人在細So的網上道歉post上留言聲稱阿B是一個叫林呈風（Bie）的女生。

細So被踢爆背妻出軌，引致全城「緝B」，目前有兩個女生先後中槍，成為縑疑人。（節目截圖）

不少人湧入阿Bie社交平台留言，指她「搞散人哋頭家」、「阿b姐，係咪即係你自己報料比傳媒架？我唔係幫細so，但你自己都有預謀架（㗎）啦」、「經一事蔡一智。下次唔好咁蠢啦！」更嘗試找出蛛絲馬跡來佐證，不過阿Bie就表示自己是無辜的。

地產界KOL阿Bie皮膚白滑，被指就是阿B。（IG圖片／bie_l）

阿Bie對於網民毫無理據的暗嘲熱諷，她回覆說：「愛八卦是無錯的。」不過網民認為回應太模稜兩可，繼續追擊：「係就係唔係就唔係，講咁多野（嘢）懶委屈咁，但都冇否認過唔係你。」而她隨後在IG Story，tag曾留言攻擊她的網言說：「你猜......今天對我惡言相向口不擇言的人，你們明天會為你昨天的言論而道歉嗎？」

網民留言及阿Bie的回應，點擊圖片：

《香港01》就事件聯絡阿Bie，她回覆說：「大家一定要做一個識fact check嘅人，不要人云亦云，估完就當真，我與當事人素未謀面，麻煩你們搞返清楚，謝謝。」對於躺着中槍，她表示無奈，但亦體諒網民的八卦心態，「希望你哋可以替我澄清返，費事家人誤會和擔心」。

阿Bie被稱為地產界女神，曾於TVB劇集《解決師》中飾演學生妹，亦因參演YouTuber「熊仔頭」影片而為人所熟知，外貌鄰家女孩，被封為「港版新垣結衣」。由於她的名字跟阿B相似，而且皮膚白滑，加上在其中一張IG相中，手上帶著疑似與細So的「訂情手繩」，所以被懷疑是阿B。

網民見到阿Bie手戴疑似與細So的「訂情孖繩」，因疑鎖定她就是阿B，不過睇清楚，與細So所戴的並不同款。（IG圖片／bie_l）

細So戴住的黑色手繩有傳是與阿B的定情信物。（IG圖片／soyiuchung）

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