韓素希最新廣告照公開　復古卷髮Look完美撞樣宋慧喬

25歲韓國女演員韓素希今年因一套《夫妻的世界》爆紅，又被稱為「最靚小三」，成為廣告界的新寵兒。出道初就有「蔚山宋慧喬」之稱的她，近日公開一輯全新的代言照，換上復古長髮造型的她完美撞樣宋慧喬，引來網民熱議。

韓素希爆紅後一直擔任髮型用品品牌代言人，近日品牌公開一輯最新廣告照，換上三套衣服的她梳了幾款復古卷髮Look，冷艷之餘亦帶點浪漫感。雖然韓素希一直被指與宋慧喬撞樣，但新照公開後，不少網友都驚訝二人竟然如此相似，大讚韓素希的美貌！

韓素希最新廣告照公開，她的高顏值再一次震撼到網民。（FB/@idolissue）

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雖然拍完《夫妻的世界》後，韓素希一直未有新作公開，但上月已有消息指她將與《梨泰院Class》安普賢合作Netflix新劇《Nemesis》。韓素希將飾演為了替遇害父親報仇而潛入警方的女臥底，而安普賢則將飾演柔道國家隊出身的刑警，在逮捕韓素希的過程中陷入了愛情。劇集預計本月開始拍攝，這亦是韓素希出道3年來首次擔正做女主角，相信粉絲必定非常期待。

不過網民最驚訝韓素希的確與宋慧喬非常相似！（FB/@idolissue、IG/@ kyo1122）

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