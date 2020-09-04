曾被Ellen DeGeneres逼飲酒證冇孕　Mariah Carey：真係好唔舒服

美國知名電視節目《The Ellen Show》由今年4月開始，接續被爆種族歧視、性騷擾、不當解僱員工等問題，因而引發爭議，主持人Ellen DeGeneres也陷入輿論風波。上個月，相關的三位製作人已被開除，節目更遭到停播。

《The Ellen Show》由2003年開播至今已經17年。（GettyImages）

日前，Mariah Carey在接受外媒《Vulture》訪問時，透露了於2008年作客《The Ellen Show》的感受。當時有傳Carey懷孕的消息，於是DeGeneres在節目中問道：「聽說你懷孕了」，Carey笑言不要談論這個話題，但對方並未就此停止，更拿出香檳與玻璃杯，要Carey證實是否有孕在身，Carey一直試圖推辭，表示「我們為什麼乾杯」、「現在飲酒對我來講實在太早了」等，但DeGeneres不依不饒，堅持要她飲，Carey實在無辦法，唯有慢慢假裝飲一啖，期間DeGeneres目不轉睛地望著她，最後識破Carey：「You’re pregnant!」無論Carey如何否認都無用，DeGeneres足足講了3次之多。

不幸的是，當年在參加完《The Ellen Show》之後不久，Carey便流產了。她在《Vulture》訪問中坦言：「我能說的就是，那一刻我真的感到非常不舒服。我渡過一段很艱難的時間，難以面對後果。」她續指道：「我無準備告訴任何人，因為我曾經流產。」直到2011年，她與前夫Nick Cannon才迎來龍鳳胎Moroccan和Monroe。Carey指自己現在講出來並不是想踩多腳，但是那一刻確實令她很難受。

Carey與子女。（Instagram@mariahcarey）

其實Ellen DeGeneres一向形象正面，熱心公益，持續為LGBTQ群體發聲，為人溫暖又風趣。但前段時間不止由她主持的《The Ellen Show》頻頻引發爭議，DeGeneres本人也被踢爆是「雙面人」。據外媒《BuzzFeed》報道，10名前員工與1位現任員工指責主持人Ellen DeGeneres偽善，鏡頭前的她純屬做騷，而且對衰敗風氣的工作環境不作為，與其倡導的「be kind」理念背道而馳。今年3月，坐擁逾1300萬粉絲的跨性別荷蘭美妝Youtuber「Nikkie Tutorials（Nikkie de Jager）」曾大爆DeGeneres本人相當冷漠，甚至用「rude」來形容她；而DeGeneres在2014年的前保鏢也稱她蔑視自己，但其太太Portia de Rossi卻很和善等，總之負面消息不斷。

DeGeneres與天天Portia。DeGeneres在IG坐擁逾9000萬粉絲，影響力非常大。（GettyImages）

雖然DeGeneres已出面道歉，但後續又有36位前員工指高層製片存在職場性騷擾問題，事件仍在發酵。