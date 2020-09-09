反黑路人甲．劇透｜王浩信不理身分　用槍指想殺死徐榮

《反黑路人甲》第二十三集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，高彬（張振朗飾）認為司徒信（許家傑飾）令千霞（賴慰玲飾）受傷，不再聽他指揮。千霞昏迷，千瑜（傅嘉莉飾）與司徒信劃清界線。高彬懷疑舊手機咭的資料與定邦（于洋飾）之死有關，但細倫（王浩信飾）只想向司徒信報復，不惜動員四聯幫人馬並出巨額懸紅，欲找出劫匪來頂證司徒信。榮章（石修飾）怕電話咭曝光連累自己，要晨爺（姜大衛飾）盡快找出電話咭。欣頤（馮盈盈飾）怕細倫越軌，盼明麗（高海寧飾）幫忙分散細倫的注意力。晨爺借喪鐘（徐榮飾）勢力找到劫匪，卻發現電話咭不在劫匪手中，決定派鐵頭（陳志健飾）解決千霞……欣頤知劫匪在喪鐘手上，發散警力想找出劫匪。

王浩信要黑化了。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，喪鐘以交出劫匪作條件，要細倫實行雙坐館制。水姐（蔣家旻飾）覺得可與芷珊（湯怡飾）相交，並發現鐵頭有可疑。細倫想答應喪鐘的要求，高彬藉故拖延；千瑜等人反對讓步。明麗想開解細倫，但卻沒法。高彬知悉喪鐘窩藏劫匪的地點，即通知欣頤。司徒信截獲訊息，先一步到達，鐵頭突然出現，將司徒信打暈……晨爺唆擺喪鐘，讓喪鐘認定一切是蔣家所為，喪鐘即派人捉走高彬。細倫單人匹馬要喪鐘放了高彬，但喪鐘以高彬性命，要脅細倫讓出坐館之位！

知道高彬出事！（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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