反黑路人甲｜王浩信徹底黑化　同馮盈盈反面只係計中計第一步

無綫劇集《反黑路人甲》今個星期就是結局周，上星期四、五（10/09）劇情更出現大暴走！徐榮（飾喪鐘）直接買兇殺王浩信（飾張細倫），大難不死之後，王浩信更加徹底黑化，放棄臥底身份，變成真正的四聯幫坐館，轉變之大令人震驚。那麼真相又是如何呢？其實王浩信（飾張細倫）黑化，好可能只是一個計中計！

王浩信（飾張細倫）同馮盈盈（飾顧欣頤）反面。（《反黑路人甲》截圖）

依照劇情走向，在王浩信（飾張細倫）、張振朗（飾高琳）以及朱敏瀚（飾陸秋）遭到唐嘉麟（飾鋼砲）伏擊後，王浩信和張振朗就已經預料到四聯幫和警方出現了內鬼，自己是臥底的身份好有可能會被揭穿，所以才決定將計就計。第一步要做的，就是與馮盈盈（飾顧欣頤）反面，徹底與之脫離關係。

蔣家旻（飾姚清水）被活埋。（《反黑路人甲》截圖）

第二步，王浩信（飾張細倫）為了讓社團中人對他有已經失去理智的錯覺，籍由活埋蔣家旻（飾姚清水）這一場「大龍鳳」，而迫使死對頭徐榮（飾喪鐘）屈服，同時，王浩信（飾張細倫）也想令姜大衞（飾晨爺）產生「蔣家與喪鐘開戰」的錯覺，打算逐步引他「上釣」。

王浩信（飾張細倫）當眾鬧張振朗（飾高琳）係「狗」。（《反黑路人甲》截圖）

王浩信（飾張細倫）仲打穿張振朗（飾高琳）個頭。（《反黑路人甲》截圖）

第三步，當然要令姜大衞（飾晨爺）正式「上釣」，相信王浩信（飾張細倫）已經發癲，向徐榮（飾喪鐘）開戰，他才會開始奪權的下一步。還記得晨爺經常向陳志健（飾鐵頭）說的事嗎？「要等蔣家同喪鐘打生打死，我哋先有機會發圍。」王浩信（飾張細倫）與張振朗（飾高琳）就製造了這個條件。

姜大衞（飾晨爺）終於「上釣」。（《反黑路人甲》截圖）

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