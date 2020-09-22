小鬼爸爸最沉重的請求！親口拜託一件事　所有藝人都忍痛做到了

台灣男藝人小鬼黃鴻升19日開放靈堂供親友哀悼，黃爸爸連續3天都到場陪伴兒子，雖然強打精神向媒體和粉絲致意，但憔悴身影令人不捨。黃爸爸雖然未對外發言，但拜託吳宗憲、小甜甜等藝人好友傳達一件事，藝人們也都確實做到了。

小鬼爸爸在靈堂的三天只對外說了聲「謝謝」，但小甜甜第一天離開時透露，黃爸爸拜託到場的藝人朋友幫一個忙，「如果可以的話，就跟媒體分享一些鴻升的事或分享他的好。」她不只在鏡頭前，事後也發文徹底做到黃爸爸的請託。

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此外，吳宗憲受訪時也表示，和黃爸爸見面時聊了很多小鬼的事情，還安慰小鬼爸爸，「你教育得很好！」因為小鬼可說是演藝圈零負評的藝人，無論任何人都很喜歡他，之後幾天受訪更對外說了很多小鬼的暖心事跡，每個藝人在社群網站發文清一色都是在感謝小鬼的好，可說是完成了黃爸爸的請求。

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小鬼爸爸。（ETtoday授權使用／記者湯興漢攝）

吳宗憲得知噩耗後，當天就花了40分完成悼念小鬼的歌曲〈天堂有多遠？〉，晚上聯絡樂師、並找來包含KID、小鐘、任賢齊、柯有倫一起等九位藝人進錄音室錄製，過程也相當順利。他表示，小鬼在演藝圈人緣實在太好，還有太多人因為沒唱到跟吳宗憲生氣，「鬼鬼還跑到錄音室跟我（吳宗憲）說『我要幫鬼哥唱一下』！」

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