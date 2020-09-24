鬼同妳上位｜ToTo做瑜伽「觀眾」起哄　靈界雷達Roy哥被轟到耳鳴

Angus原地跳都已經令「觀眾」好開心。(影片截圖)

ViuTV節目《鬼同妳上位》雖然係靈探節目，但多得七仙羽師傅嘅加持，令節目趣味性十足，觀眾完成當作綜藝節目嚟睇。昨晚播出一集，眾人去到已荒廢護老院進行才藝表演，並找來有「靈界雷達」之稱嘅Roy哥任評審。或者係因為見七仙羽師傅大受觀眾，所以節目特別安排佢跳中國舞，著上傳統中國服嘅佢一舉手一投足都仙味大爆發，Roy哥仲話七仙羽跳舞時，「觀眾」愈來愈多，且大部分都十分欣賞。

Odi出動埋黑絲、tube top都吸引唔到「觀眾」。(影片截圖)

雖然打頭陣嘅七仙羽表演如此精彩，但之後幾位嘅參賽者所準備嘅才藝表演完全係揸流攤，就好似Mangie用客家話朗誦、Odi跳舞魔術、Aki吹牧童笛，據Roy哥嘅即時反映係「觀眾睇到嬲」。直到柔柔（陳麗柔）同Toto（湯沛宜）表演瑜伽，Roy哥表示現場愈來愈擠迫，頻頻大叫「起晒哄」嘅Roy哥應該係受到耳鳴嘅影響，提出休息後，仲叫現場所有人離開。

ToTo嘅瑜伽表演即時全院滿座，仲搞到Roy哥耳嗚離場。

昨晚一集播出後，網民對Roy哥似乎甚感興趣，並指佢最經典事蹟一定係自稱同過無面女鬼拍拖。其實Roy哥曾在《恐怖在線》分享過「發夢時同佢一齊好開心」、「一個人孤單寂寞」，所以選擇同女鬼拍拖，仲話會一齊行街睇戲食飯，甚而有親密行為，如同普通情侶一樣。為咗呢段戀情，Roy哥甚至要睇醫生扮病拎安眠藥，嚴重影響工作，其後由於女鬼騷擾Roy哥嘅女兒以及同事，令佢忍痛消滅對方，結束戀情……Roy哥嘅經歷如此奇妙，難怪昨晚佢現身《鬼同妳上位》後，會引起網民嘅熱烈討論。

呢位就係Roy哥(影片截圖)

七仙羽絕對係仙氣大爆發。(影片截圖)

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