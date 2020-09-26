【中國新說唱3】朴宰範選GAI隊入圍惹爭議？　張靚穎隊僅餘3人

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季昨日（25日）終於迎來飛行導師朴宰範（Jay Park），雖然只是在線上與大家相見，但依然令全場沸騰。今集進行四個廠牌公演，48小時限時製作，在各自主理人的帶領下，根據指定的伴奏，完成段落分配同舞台創作。

在19進17中，除了觀眾投票，朴宰範會選擇一個他認為表現最好的廠牌，從而入圍下一賽段，剩下的三個廠牌中，現場觀眾投票最高的，亦可以全員入圍，排名最後的兩個廠牌將分別淘汰一人。

朴宰範終於在節目中亮相。（視頻截圖）

除了吳亦凡的廠牌以外，其他三個廠牌的公演都有不足之處，GAI廠牌演出有些凌亂且嘈雜，Rapper王齊銘忘詞；潘瑋柏廠牌有些idea與GAI相撞之餘，又比較注重flow的編排，幾位Rapper個人比較突出，銜接得不太好；而張靚穎音樂劇形式的舞台雖然獲讚，無奈Rapper梁維嘉忘詞。因此在現場觀眾投票中，吳亦凡廠牌排名第一，GAI第二，張靚穎和潘瑋柏分別位列第三、第四。

張靚穎廠牌首輪獲得的觀眾投票位列第二。（視頻截圖）

對於每一個廠牌及Rapper，朴宰範都認真逐一點評，最終他使用「飛行權利」，將GAI的廠牌保送入全國17強。事後，GAI直言自己組在今次公演中的表現並不是最好，且有人忘詞，因此引起部分吳亦凡粉絲不滿，認為節目組暗箱操控。而吳亦凡在訪問中更自信地表示，可能朴宰範看到自己票數已安全入圍，便選擇了另一隊個人認可的廠牌。

可惜的是，潘瑋柏與張靚穎廠牌都要淘汰一位Rapper，最後GAI廠牌6人、吳亦凡廠牌4人、潘瑋柏廠牌4人，而張靚穎廠牌僅餘3人，局勢不太樂觀。

點擊下圖睇張靚穎今集造型：