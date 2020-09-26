李治廷資源flop？新劇搭配孟子義　繼范冰冰後無再同一線花旦合作

33歲李治廷憑藉首套電影《歲月神偷》以及主題曲《歲月輕狂》，一舉斬獲香港電影金像獎最佳新人獎與原創歌曲獎，其後主演了電影《為你鍾情》、《李小龍我的兄弟》，慢慢開始將工作重心轉移至內地。

李治廷陽光俊朗。（微博@李治廷）

28日，李治廷同孟子義主演的古裝言情勵志劇《浮世雙驕傳》將於網絡首播，眼見這個陣容，不少網友都覺得李治廷現在似乎發展平平，與之前的事業相比，有很大落差。

該劇講述符玉盞（孟子義 飾）等在戰亂紛爭和宮廷爭的漩渦中堅守本份， 堅定理想亦堅守感情，最終雙雙攜手實現蛻變的故事。（網上圖片）

李治廷通過2013年同范冰冰主演的電影《一夜驚喜》被內地觀眾熟知，翌年兩人再度合作大熱劇集《武媚娘傳奇》，讓李治廷人氣急升，2015年他參加真人騷《花樣姐姐》，更被評為零差評的挑夫（搬運貨物、行李為生的人，節目中可理解為姐姐們的助理），雙商（情商與智商）超高之餘，有才華又浪漫，深受姐姐們與觀眾喜愛。

雖然《花樣姐姐》已過去5年，仍有觀眾非常懷念節目。（微博@李治廷工作室）

不過近一兩年來，李治廷在內地的事業似乎較以往有些差距，去年與張雪迎主演的古裝劇《白髮》未能掀起太大水花，各類綜藝節目也只是以一、兩集嘉賓形式參與，因此也沒有得到太多關注，今次的新劇又是搭配爭議不斷的孟子義，令網友不禁感嘆他的資源大不如前。

孟子義曾被譽為「最美穆念慈」，但演技麻麻，經常陷入「整容疑雲」。（微博@孟子義工作室）

反觀陳偉霆（William），同樣也是2013年將工作重心轉向內地，但發展卻比李治廷好很多，首先陳偉霆可以被列入「流量藝人」，一舉一動都備受矚目，而且與他搭戲的女主角幾乎全是內地一線花旦，包括楊冪、唐嫣、趙麗穎、劉詩詩、古力娜扎等，個個都人氣高企，古裝、現代、民國裝扮皆宜，綜藝方面也曾擔任街舞導師、選秀導師等，收穫極高人氣。兩人的資源，似乎不可同日而語。

陳偉霆成日都會登上熱搜。（微博@William威廉陳偉霆）

其實李治廷可謂才貌兼備，同時也是一位用心的藝人，且有一技之長，在綜藝節目中又很善於活躍氣氛，個性討喜，因此微博坐擁逾1200萬粉絲。而初出道的前幾年，李治廷都是以電影與音樂為主，觀眾緣不錯，轉戰內地後，6套電視劇中，4套全是古裝劇與古偶劇，原本面型比較偏長的他，古裝造型也遭到一些網友詬病，認為李治廷的形象不太符合古裝，因此令很多觀眾出戲。

李治廷的古裝曾被吐槽。（劇照）

再者，李治廷略帶貴族氣質，又出身電影，起點較高，可能予人有些距離感，在角色上會有些受限，因此輾轉小熒幕之後有時觀眾難以適應，好似周迅、倪妮、張震、湯唯等，拍電視劇都遭到不少詬病。不過，無論影視作品抑或綜藝節目，有時成為「搶手貨」也是看機緣同運氣。

李治廷的氣質還是不錯的。（微博@李治廷工作室）