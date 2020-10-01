鄧紫棋王祖藍登央視中秋晚會　後者孖青年歌唱家壓軸出場顯地位？

今年國慶與中秋適逢同一日，似乎比起往年更加特別，昨晚（30日）央視預先慶祝「國慶晚會」，繼李沁、迪麗熱巴、Angelababy（楊穎）、劉濤、歐陽娜娜、楊紫等參與後，今晚（1日）將繼續舉辦「中秋晚會」。

節目分為上篇「家好月圓」、中篇「鄉關何處」、下篇「加過萬里」，李宇春、秦嵐、鹿晗、張傑、郎朗及太太Gina Alice等將會出席晚會，而只有鄧紫棋（G.E.M）同王祖藍兩位香港藝人。據節目單顯示，G.E.M會演唱歌曲《螢火》，王祖藍將孖青年歌唱家呂薇壓軸出場，帶來尾聲歌舞《海上明月》。

晚會完整節目單。（微博@央視頻）

除此之外，湖南衛視中秋之夜有別於以往，不止有晚會，還增添了一系列與團圓、疫情相關的短片播出，包括秦嵐、范丞丞主演的《我要我們在一起》，何炅、尚雯婕主演的《高考2020》，毛曉彤、楊玏主演的《爸爸是超人》以及馬天宇主演《百香果的滋味》。

浙江衛視方面，將是以「好聲音中秋晚會」代替明星演出，由《中國好聲音》四位導師謝霆鋒、李宇春、李榮浩、李健與一班學員表演。

而東方衛視以《我們在行動》為主題，邀請李佳琦等回望精準扶貧，重溫三年年五季。

東方衛視今次的晚會明星最少。（微博@東方衛視番茄台）

總的來講，今年的各大衛視的國慶晚會似乎都不如以往隆重。