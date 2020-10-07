湯怡激罕公開屋企內部　800萬自置物業設計簡約有品味

湯怡（Kathy）於2018年以約800萬購入將軍澳調景嶺一個2房2廳「上車盤」，成功做業主，不過她一向低調，從來都沒有公開過自己屋企，只有客廳一角最常入鏡，因為她習慣在同一個位置做瑜伽。近日湯怡激罕帶大家參觀由她親自設計的浴室，相當有品味。

湯怡甚少公開自己屋企，內部裝修以黑白灰為主。（影片截圖）

湯怡喜歡簡約的設計，屋企以黑白灰為主，客廳鋪上灰色木紋磚，配米白色牆身，電視櫃也是全黑色的，就連瑜伽墊都選用黑色的，襯返客廳的主調。

目測客廳空間感十足。（IG圖片／yuenkaka）

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湯怡今次都是因為拍廣告才曝光自己屋企的浴室。浴室用上灰色石紋牆磚，而企缸的牆身，則鋪上白色雲石階磚，都是近年最流行的風格，設計簡約但相當有品味。

湯怡今年憑《反黑路人甲》人氣急升，但她之前的星途不算太順，甚至曾經歷過大半年空窗期，手停口停呆在家中，置業前她的騷錢大約只有3萬，她成功上車令不少同事甚至家人都感到驚訝。

湯怡上車全靠以下兩招：

一、慳！

湯怡有英皇慳妹之稱，買樓一直都是她的人生目標，她的上車秘訣，最重要的是一個「慳」字，自細母親就教導她要儲蓄慳錢，不能賺幾多使幾多，雖然貴為藝人，但她生活貼地，出入搭公共交通，買餸回家下廚，少去旅行等。湯怡認為養車好唔抵，買磚頭更實際。

二、投資增值資產

湯怡會做一些穩健投資為資產增值，購買藍籌股作長綫收息，她屬於穩陣派，不作高風險投資，所以順利在30歲上車。

湯怡靠自己努力，成功上車。（IG圖片／yuenkaka）

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