C9特工｜高海寧黎諾懿身陷險境　三點推測隱藏特工先係高手

TVB劇集《C9特工》已經播出一半有多，劇情講到阿勁（馬國明飾）發現Cute媽（高海寧飾）的特工身份，心情忐忑，而「黑洞」組織與特工之間的對決亦愈來愈激烈，B3（黎諾懿飾）更被A5（李璧琦飾）襲擊，似乎A5佔盡上風，S Man（黃子雄飾）、Cute媽、B3勢單力薄，但相信特工行列會愈來愈強，更有一位隱藏人物相助！

Cute媽（高海寧飾）同B3（黎諾懿飾）與「黑洞」組織之間的對決愈來愈激烈。（劇照）

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劇中阿勁一家麻煩多多，老爺歐伯（李家鼎飾）、大姑奶麗姐（袁潔儀飾）、叔仔DQ（朱敏瀚飾）、繼子芥蘭仔（胡俊軒飾）全靠Cute媽一力照顧，但隨着Cute媽重新做回特工，她不但無法繼續全心全意照顧屋企，更因為身份暴露被逼離開，甚至有生命危險。不過原來特工組織有一位神秘高手，有眼利的網民更從三點推測出他就是歐伯，雖然由鼎爺飾演的歐伯表面上是「高歐電器」維修店老闆，但從劇情可見，他的身份絕不簡單，地位舉足輕重！

歐伯（李家鼎飾）係隱藏特工！（YouTube影片截圖）

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