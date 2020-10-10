專訪｜資深製作人楊紹鴻憶往事：似汪明荃咁有道德嘅演員唔多

楊紹鴻現正於香港電台與江美儀主持訪談節目《一起走過》，節目中請來不少重量級藝人作嘉賓，分享在娛樂圈中的趣事。楊紹鴻1978年於無綫入行，由初時的燈光師轉到助理編導，其後升到導演，1990年轉到亞視任職高級導演，再升到監製，更試過於2005年出任亞洲電視戲劇及藝員營運部副總裁，在圈中可謂歷盡萬千，見過不少風浪，當然也曾與不少藝人合作。

楊紹鴻現正於香港電台與江美儀主持訪談節目《一起走過》。（葉志明攝）

80年代可以說是TVB的風光期，孕育了不少天皇巨星，楊紹鴻也因此與不少大星有合作過，早前他也在節目《一起走過》中邀請鄭伊健，憶述當年仍是跑龍套的時候。今次在專訪中，他也回憶兩位令人難以忘懷的演員，分別是周潤發和汪明荃，雖然兩位當時已經聲名大噪，楊紹鴻也正正被他們的專業精神而打動。

楊紹鴻入行多年，最佩服是周潤發和汪明荃。（葉志明攝）

「去到今日為止，我都係咁講，男演員我最佩服嗰個叫周潤發，女演員嗰個叫汪明荃，佢兩位都係一個好好嘅演員，好有道德嘅演員。」楊紹鴻指周潤發的確是一個沒有架子的國際巨星，去到任何一個地方有人要拍照，從來不會拒絕，穿一對拖鞋就去買菜，或者去食大排檔，楊紹鴻更說沒有任何一個一線演員能夠像發哥這樣子。

本身楊紹鴻想約發哥上《一起走過》做嘉賓，可惜未能成事。（葉志明攝）

對於汪阿姐，楊紹鴻更舉出一個例子，印證阿姐的霸氣和認真，他說：「個氣場好勁㗎阿姐，佢係一個非常勤力嘅演員，我記得同佢合作都好多，有啲人覺得佢霸道，我覺得佢係認真，喺佢條線嚟講，佢應該咁做，某啲人覺得佢過咗條線。舉例，當年拍《四季情》，佢見到個景話唔啱，呢啲傢私唔啱，唔該你地換晒佢，同唔啱我（角角）身份嘅。阿姐，無喎，無其他傢私喎。去我屋企搬，成班道具就去咗佢屋企搬啲傢私。呢啲咁有道德嘅演員，唔多，當然有喇，但係佢係一個表表者。」

1981年《四季情》是由汪明荃、林子祥主演。（TVB）