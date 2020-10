2020年香港小姐冠軍謝嘉怡,亞軍陳楨怡,季軍郭柏妍和友誼小姐鄺美璇不時都會聚餐,數天還曾一起慶祝郭柏妍的生日,相片在IG上也得到不少網民讚好。日前鄺美璇(Maisie)在IG分享自己的水着照,寫道:「All I’m interested in lately is love, laughter, growth, and becoming an all round radiant soul」,同樣受歡迎!網民除了大派心心,讚她人靚身材好之外,還有人大膽示愛:「You eats my heart, Love you my dear」

