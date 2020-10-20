青春紀錄｜朴寶劍「前女友」惠利性感登場　露鎖骨向正印下馬威

由Netflix獨家播出、朴寶劍與朴素丹主演的《青春紀錄》繼徐玄振、姜漢娜、朴敘俊與李聖經客串飾演當紅演員，展現朴寶劍戲裡戲外的好人緣後，隨著史彗峻（朴寶劍飾）在演藝圈大放光芒，周一晚（19日）播出的第13集中，由惠利飾演的大明星李海芝也緊接登場。惠利露出性感鎖骨與美腿的造型可說是相當養眼，並表示雖然是透過袁楷效（邊佑錫飾）介紹，加上事前就有看過正河的影片讓自己相當放心，爽快請安正河（朴素丹飾）做化妝師。

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朴寶劍「新、舊女友」的初次見面可說是相當和諧，當晚在韓國首都圈的平均收視為9.3% 、最高收視更達10.6% ，而全國平均收視是7.8%，最高收視更達9%，持續維持同時段（包括無線台）、以及20歲至49歲觀眾收視第一的好成績。此外，根據韓國數據分析機構Good Data Corporation發表的10月第二週排行榜，《青春紀錄》佔了所有電視劇部門調查的冠軍寶座，朴寶劍更是連續六週拿下戲劇演出者話題性第一名，再加上劇集通過Netflix於全球190個國家播出，不僅在亞洲深受歡迎，在非洲的尼日利亞、澳洲等地更有不少鐵粉，可見《青春紀錄》在全球都人氣十足！

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儘管朴寶劍與惠利這次沒有對手戲，然而惠利於昨晚深夜在自己的Instagram上傳了與朴寶劍穿「情侶裝」的友情認證照，並且寫下「與《青春紀錄》超級巨星史彗峻一起」，圖中可見到惠利手搭在朴寶劍的膀頭，並把頭靠在對方肩膀上，展現出兩人的好交情，短短幾小時內立刻吸引超過 50 萬粉絲按讚，再續兩人五年前在《請回答1988》所結下緣分。另外值得一提的是，這也是留了近五年長髮的惠利在剪髮前的戲劇客串演出，10月初惠利在自己的YouTube頻道分享剪髮過程，並表示要把剪下的頭髮捐給兒童癌症患者，此善舉也讓粉絲們相當感動。

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《青春紀錄》即將接近尾聲，如今成為大明星的史彗峻由於工作行程忙碌，與女友安正河見面的時間越來越少，考驗兩人感情的危機也不斷出現，大明星與化妝師的戀情是否能像之前一樣在互相體諒、彼此努力守護下，繼續維持下去修成正果？另外，韓劇《青春紀錄》的原聲大碟由香港環球唱片代理發行，歌曲已經在各大音樂數碼平台上架，韓國原裝進口的原聲大碟實體專輯也即將上市，雙CD共收錄33歌曲與60頁豪華寫真歌詞本。