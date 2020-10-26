大海男兒｜首做主持負評如潮　Phoebus認性格累事：有時好憎自己

ViuTV旅遊真人騷《美女郊遊遊》於今年4月播出後迴響甚大深受觀眾歡迎，拍攝班底（包括格仔導演Mike）食住個勢開拍《大海男兒》，並找來三位《全民造星II》出身的新人擔大旗，分別是24歲的《造星2》冠軍Phoebus（吳啟洋）、22歲的George（歐鎮灝），以及20歲的Marco（葉振弘）出海攀石玩危險任務，試試三位新人會否帶來意想不到的新火花。 撰文：趙允琳 攝影：梁碧玲

George（歐鎮灝）、Marco（葉振弘）和Phoebus（吳啟洋）擔大旗主持《大海男兒》。（《大海男兒》劇照）

三個大男孩第一次擔正做節目，主持方面難免比較難適應，不過George表示他們都已經有分配好各自的定位：「例如講嘢主要都係Phoebus，因為佢講嘢比較清楚，Marco就負責搞氣氛，我自己就負責寸吓佢哋，令到個節目有啲笑位！」Phoebus坦言有時自己都比較缺乏idea，所以編劇間中都會幫他們設定一些搞笑位，例如「我係ViuTV美人魚」這些稱號，單靠他們自己絕對說不出。他亦大讚Marco是三人中的氣氛擔當，簡直就是一個「行走的gag」，在鏡頭前鏡頭後都製造了不少笑料，令同行的拍攝的人員經常捧腹大笑。

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Phoebus、George和Marco拍完節目變得熟悉，現在私底下亦經常見面。（梁碧玲攝）

共患難 由尷尬變熟絡

George表示自己和Phoebus參加完《全民造星II》後有一起拍過節目，而且亦在公司一起上過堂所以比較熟悉，而Marco則是中途加入，所以一開始都不太熟有些尷尬。但在兩個月的拍攝中翻過山越過海經歷過生死，Marco笑言和Phoebus及George現時已經成為了好兄弟：「我哋係似共度患難嘅感覺，真係患難見真情！」Phoebus表示節目結束後亦經常見面，現在他們一個星期至少見一兩次，除了打籃球，還會一齊去健身打拳。

Marco解釋自己在節目中經常口吃，其實只是節目組給自己的人設。（梁碧玲攝）

網民負評如潮 Marco：只能做到導演要求嘅一兩成

因為《美女郊遊遊》的成功，令同一製作班底的《大海男兒》，未開播已經備受期待，然而在極高期待之下播出第一集後，有不少觀眾批評狠批這三位新人表現未如理想，更大呻又悶又不好笑，無法理解節目組為何能將重任交託他們手中。Marco承認自己確實有很多不足：「第一集係有好多不足，未睇返節目之前都知其實係講嘢好多甩漏，又唔熟悉個節奏，唔知咩應該講咩唔應該講，始終初出茅廬，好多嘢都未接觸過，導演嘅要求可能10成都做得一、兩成，但係導演都好細心咁提點我，慢慢就每集都有進步。」

Marco表示正在學習面對負評，但如果涉及人身攻擊的言論，則無辦法面對到：「我覺得只要對得住自己、對得住製作組、公司，甚至係鍾意我哋嘅人就ok喇。」（梁碧玲攝）

George面對負評感洩氣：真係因為我哋三個唔睇套嘢？

George坦言自己有緊貼觀眾的留言，心裏總會有一絲期待能聽到一些正面的讚賞，但見到的總是一些針對性的留言令他相當洩氣：「『三個冇觀眾緣』、『又係呢三條友？』、『我睇Mike導演仲好！』如果到時（睇完整個節目）佢哋再係鬧嘅，我都冇計。坦白講我唔想浪費咗Mike導演嘅一番心血，佢哋製作組用咗好多時間構思，但問題係，係唔係真係要單單因為我哋三個而唔睇套嘢呢？我會覺得好可惜。」

George擔心辜負了節目組的心血。（梁碧玲攝）

雖然有不少批評聲音，但George卻持樂觀心態，認為至少比零迴響來得好：「其實好矛盾，一方面覺得畀人鬧係好事，起碼有人睇，總好過有啲節目出咗街冇人睇冇人知，所以都會覺得被鬧冇所謂啦，至少有人肯睇，係一件好事，所以我而家要學識點樣去過濾一啲負評。」

George亦表示自己很歡迎觀眾理性討論反映他們有什麼不足或可以改善的地方，而非「為鬧而鬧」的針對性言論。（梁碧玲攝）

Phoebus希望每一位觀眾可以不帶偏見以放鬆心態來看節目：「希望大家唔好一開始就因為一啲偏見話『你哋三個《全民造星II》出嚟廢嘅！』，呢啲留言我覺得其實同個節目冇乜關係，同埋我覺得有討論係好，但如果係針對個節目就會好啲。」

Phoebus希望觀眾可以放低偏見。（梁碧玲攝）

提到拍綜藝不習慣的地方，Phoebus（中）坦言：「第一集有影我哋換衫，其實有影到我喺後面除褲，其實我係有少少接受唔到嘅，好彩最後都冇出到！」（《大海男兒》影片截圖）

因為背負住《全民造星II》冠軍的名銜，所以Phoebus無論是言論還是行為都更有包袱而放不開，他坦言與成為一個綜藝人還有一大段距離：「基本上每一次拍完我都會搵導演傾偈賽後檢討下，睇下有咩可以再做好啲。其實我都有諗我個包袱究竟係啲咩，可能有啲位會驚自己講錯嘢，驚得罪人先會有呢啲包袱。」

Phoebus曾經因為網民的批評而失去自信心。（梁碧玲攝）

Phoebus之所以怕自己講錯說話得罪人，是因為自從《全民造星II》後經常成為網民箭靶，令他一度失去自信，有時更顯得自卑：「我覺得難聽嘅係，一句就話『呢條垃圾巴士』，或者『呢條廢巴』，我覺得佢哋冇去認識過我呢個人就覺得我唔配擁有呢樣嘢。我知道自己唱歌唔係最好，呢方面我係冇乜天份，但我都有努力改善緊，但除咗跳舞唱歌之外，其實我仲有好多嘢去展示畀大家睇。我而家唯有盡力做好，帶多啲價值觀、開心嘅嘢畀大家。」

他又表示自己有少少完美主義傾向，很難才會對自己感到滿意：「我好想做好每一件事情，所以成日都會過份擔心，成日都會對自己唔滿意，我有時仲會好憎自己，點解出到嚟講句嘢都咁難聽？」

Phoebus於去年12月奪得《全民造星2》冠軍。（陳志嵐攝）

下月 《全民造星III》即將開播，在不久的將來更會誕生新一屆冠軍，Phoebus坦言因疫情關係有不少計劃無法實行，導致在去年12月成為《全民造星II》冠軍之後都未有什麼成績做到出來，令他壓力倍增：「我啱啱聽到有《全民造星III》嘅時候，我嗰陣係有少少『啊！死啦《造星III》嚟啦！』喺成年入面，即係我未拍《大海男兒》嘅時候，係乜都冇！其實我好想做好多嘢，但基於疫情種種嘅原因，再加上大家嘅反應都有啲關係令自己好唔開心。」不過，Phoebus現時已經調整好心態，會做一樣還一樣，不要想太多：「其實唔諗《造星III》，例如TVB又會搞選秀節目，呢個圈會一路有人加入，唔應該畀自己咁大壓力，應該要為一啲同樣有夢想而努力嘅人而開心。」

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