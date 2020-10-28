錢國偉病逝｜曾化身港版PSY拍MV　入型入格合照似足兩兄弟

金牌監製錢國偉（Wilson）今年5月傳出患上重病，有指他去年胰臟出現問題，曾做切除膽手術，但病情反覆，直至昨日（27日）病逝，終年58歲。錢國偉曾在TVB製作《獎門人》系列、《殘酷一叮》、《美女廚房》等綜藝節目，雖然他的幕前演出較少，但就曾扮成「港版PSY」在《HongKong Style》中演出，與原版Psy的《江南Style》相似度甚高，更好評如潮！

當年韓國大叔PSY的《江南Style》紅遍全球。（YouTube影片截圖）

當年韓國大叔PSY的《江南Style》紅遍全球，他的「騎馬舞」更成為個人招牌舞姿，掀起全球模仿熱潮。而古巨基及鄭伊健為一圓好友錢國偉的夢，找來他打扮成「港版PSY」，一起出鏡拍攝《HongKong Style》，穿梭港九新界搭電車同港鐵、到馬會買彩票等，加上錢國偉與Psy無論樣貌還是身形都極為相似，在網上Hit爆！

錢國偉病逝｜結義兄弟鄭伊健出錢支援藥費 識於微時一盒飯兩份食

錢國偉曾扮成「港版PSY」在《HongKong Style》中演出。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇有幾似：

+ 69 + 69 + 69

而PSY在2013年來港拍攝廣告時，當時更由錢國偉執導，他安排了8女2男為PSY伴舞，但PSY就未有跳招牌騎馬舞，而是自由發揮。錢國偉在接受訪問時亦有透露廣告故事內容，講述一名普通肥仔戴上耳機後也可變做PSY，他笑道：「我就是那位死肥仔，廣告中我和PSY沒有同場，但我戴耳機後就會變成他。」最後兩人合照更仿如兩兄弟，場面搞笑！

錢國偉患病停工一年暴瘦30磅 需由老婆陳宛蔚攙扶體檢

PSY曾在2013年來港拍攝廣告，當時廣告由錢國偉執導。（視覺中國）