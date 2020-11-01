星級日日瘦︱日本年輕媽媽減57磅變紙片人　新樣激似戶田惠梨香

26歲日本女生在社交平台開設帳號分享自己的減肥史，由肉肉女變成紙片人，更貌似全盛時期的女星戶田惠梨香，吸引近7萬粉絲追蹤！網名masamo.的日本女生，身高150cm，育有一女，自2018年開始減肥，中途因懷孕暫停，今年再重啟減肥計劃，成功減至43kg，前後共減掉26kg（約57磅）！

日本年輕媽媽成功減掉26kg，在社交平台分享自己的減肥史，減肥後激似全盛時期的戶田惠梨香。（IG圖片／__356gram）

戶田惠梨香曾經是少男殺手。（網上圖片）

masamo.減肥之前雖然是肥妹，外貌亦相當甜美可愛，不過要靠衣着遮蓋身上的肥肉，減肥之後臉變得尖，五官更加突出，身形纖薄穿衣更好看。

masamo.減肥之前樣子甜美，減肥後更加靚。（IG圖片／__356gram）

第一階段：69kg →49kg

她的第一階段減肥於2018年6月開始，當時她24歲，體重69kg，同年11月減至49kg，5個月減了20kg（44磅）。

飲食方面以高蛋白及低糖食物為主，並減少進食份量。

運動方面，每星期健身一次，維持5個月，之後就浸半身浴來減肥，因為浸浴能促進新陳代謝。

第一階段在半年內減了20kg。（IG圖片／__356gram）

第二階段：53.4kg→43kg

她在懷孕時重至64kg，生產後體重為53.4kg。第二階段由2020年4月開始，目前減了10kg，體重只得43kg。

飲食方面同第一階段相同，同樣避免吃糖及減少食量。

運動方面，觀看YouTube的健身影片，每星期運動3至4次，增強肌肉，同時亦有做有氧運動。另外亦會每星期步行3次，每次約1小時至1.5小時，以一萬步為目標。

masamo.減肥後變成紙片人，而且皮膚沒有鬆弛。（IG圖片／__356gram）

雖然減肥期間要減少食量，不過masamo.的日式料理賣相相當吸引，令人有食慾，不像其他減肥餐單那樣清淡。點擊圖片：

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