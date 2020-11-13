《暖男爸爸》《燕雲台》接住播　張可頤佘詩曼隔空「打擂台」？

佘詩曼有份參演的古裝劇《燕雲台》於上星期首播，由劇情到演技都掀起不少話題，加之日前黎姿、林保怡紛紛在微博為她宣傳，一時間引發《金枝慾孽》回憶殺。無獨有偶，張可頤的新劇《暖男爸爸》也在《燕雲台》前一個星期開播，兩人兩地隔空「打擂台」，令人不禁想起她同阿佘之間的「恩怨」。

阿佘在《燕雲台》中的表現獲全網力讚。（微博@佘詩曼工作室）

2003年，張可頤的《九五之尊》與阿佘的《帝女花》同時競逐視后，最後前者勝出，奪得雙料視后，她在接受訪問時，心直口快地說：「或者叫阿佘下年勤力啲。」無巧不成書，2004年，張可頤同阿佘合作《金枝慾孽》，據工作人員透露，拍攝初期兩人尚相安無事，但拍至中途時，有指兩人矛盾已不可調和，張可頤在片場「指教」阿佘演戲，從而引起對方不滿。當時有一場戲是阿佘以秀女身份在宮中巧遇宮女張可頤，原本劇本要求阿佘向張可頤點頭示意，但張可頤認為阿佘應該說「安茜，午安」，以表新秀女對資深宮女的尊敬，不過遭到了劇組反對。事後，張可頤否認自己以「前輩」身份說教，只是交流同提點，表示以前也曾受過別人提點，而阿佘也澄清與張可頤並無不和。然而，在宣傳期時，兩人似乎當對方透明，全程零交流之餘，還刻意保持距離，要出動監製戚其義親自調和。

有指張可頤同阿佘在拍攝《金枝慾孽》時矛盾加劇。（劇照）

如今時隔多年，或者兩人早已看淡這段所謂的「恩怨」。近年阿佘將工作重心轉移至內地，2018年憑藉《延禧攻略》成功打開內地市場，各類綜藝、活動接到不停手，之後在參加訪談節目《魯豫有約》時，她曾提及一次「不友好的經歷」，阿佘憶述，有一次頒獎禮全台藝人出動，她同某位競爭對手站在一起，當時看到一個搞笑的東西想與對方互動時，對方竟面無表情，完全不理睬，阿佘也就此作罷，繼續同旁邊的另一位同事交流。

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其實阿佘並非科班出身，連茄哩啡都未做過，剛剛出道時更被嘲「雞仔聲」，能夠奪得雙料視后，絕對離不開她的勤力，十年如一日地堅持每日16、7個小時拍攝，甚至曾5天4夜不睡覺，被封「鐵人」，也就是這樣，阿佘慢慢練就演技，靠實力征服觀眾，贏得觀眾緣。雖然在內地的劇集多是做配角，但受歡迎程度毫不輸主角，好似《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》以及《燕雲台》，大家對她的評價都很高，發展得相當成功。