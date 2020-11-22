使徒行者3．短評︱苗僑偉夾硬黑化　豪華演員陣容反成弊端？

無綫（TVB）劇集《使徒行者》系列由2014年的正傳，到2017年的前傳，一直都以找臥底為主要故事，但來到今年的《使徒行者3》，由於在首5集中已經迅速揭露了臥底同黑警的身份，而劇集來到第二周又加入了新角色，劇情自然變得更複雜，但同時卻令觀眾產生了疑問，究竟整套劇的主線是什麼呢？

龐浩洋（張振朗飾）正式登場。（劇照）

《使徒》系列的其中一個成功之處就是吸引觀眾找出臥底，以及臥底與黑警之間的對決，一正一邪的戲劇衝突更能產生緊張感。不過《使徒行者3》首週劇情中已經揭穿了臥底同黑警的身份，來到第二周又加入更多人物角色，但「大堆頭」反而變成弊端，即使《使徒行者3》的演員陣容已經達到台慶劇的標準，但主角太多，每個人都要搶戲份，劇情難免鬆散，更大大削弱了角色的立體感，一來容易亂，二來令到劇情略欠連貫性，加上主要故事不清晰，在追看性方面欠缺了一點。

梅姐（黃翠如飾）同徐天堂（袁偉豪飾）回歸，但暫時兩人戲份都只係得少少。（劇照）

由苗僑偉飾演的卓凱在前兩輯中是一位正義的警察，嫉惡如仇，但在第三輯中就完全顛覆了這個人設，為了救老婆不惜毀滅重要證據，之後更幫龐浩洋（張振朗飾）爭坐館，助他做崇聯社的龍頭，雖然美其名是幫黑社會洗白，還天真地表示要幫黑社會大佬改邪歸正，甚至與爆Seed（林峯飾）站在對立面，但短短幾句說話就將卓Sir的人設推翻，無故黑化似乎有點牽強。

卓凱（苗僑偉飾）在前兩輯中是一位正義的警察，但今輯就完全顛覆，更加入黑社會幫人爭坐館。（YouTube影片截圖）

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劇情緊張感不足，但其實劇中亦有不少養眼場面，當中最突出的相信是潛入崇聯社經營的網上賭場做荷官的阿兜（蔡思貝飾）。賭枱上的阿兜跳舞撒嬌，成功吸引了一班賭客，在第9集中她與Madam G（黃智雯飾）更上演了一場教跳艷舞的戲份，不過明明Madam G是學者症候群患者，不懂得理解常人的情感，但竟然教阿兜跳艷舞誘惑賭客？雖然現實中黃智雯有跳舞底子，更遠赴韓國學K-pop舞蹈做練習生，但這段劇情不免令人覺得是刻意加插，「攝位」給她Sell舞功，實在與她在劇中的人物性格不符，以致好出戲。

阿兜跳舞撒嬌，成功吸引了一班賭客！（劇照）

雖然Madam G（黃智雯飾）教阿兜（蔡思貝飾）跳艷舞這場戲確實養眼，但就有不少網民認為是夾硬給黃智雯Sell舞功。（YouTube影片截圖）