踩過界II．劇透｜王浩信查後巷命案　朱千雪竟然係關鍵人物？

《踩過界II》第十集劇透

上周《踩過界II》第九集 (11/27)講及，紹宏（秦沛飾）故意讓向榮（陳國峰飾）做控方證人，阻止申俠（王浩信飾）接近向榮，並且不讓美娜（張曦雯飾）插手。化驗結果顯示向榮的DNA，與骸骨旁的避孕套內DNA吻合，惟因證據是非法獲得，法官拒絕接納。美娜暗中調查，急向紹宏道出自己所知，但紹宏並不理會。申俠不顧一切當庭抖出一切，遭法官斥喝。美娜主動提出為申俠一方出庭作證，可惜依然被紹宏化解。申俠懷疑向榮離開案發現場的閉路電視片段被動過手腳，但未能呈堂作證，紹宏竟搶先向法庭申請撤銷起訴。

文申俠（王浩信飾）與簡紹宏（秦沛飾）在第9集交手。（《踩過界II》截圖）

邵美娜（張曦雯飾）好似加入咗文申俠大律師事務所咁。（《踩過界II》截圖）

第十集(11/30)講到，美娜拜託一夏查出地盤工人劉建鋒（張武孝飾）是否假裝受傷，一夏知道建鋒與同行陳福全（白彪飾）、趙宇軒（盧峻峯飾）是「快餐店難民」，便假扮露宿者與他們混熟。一夏（張振朗飾）體恤建鋒想拿賠償金幫助受傷的福全，故向美娜請辭。郭琳（簡淑兒飾）幫老婦福嬸申請逆權侵佔某大廈樓梯間的地方，樓梯外的後巷發生命案。福全涉嫌謀殺，申俠應一夏要求幫助福全，可是福全承認殺人。眾人往樓梯間的劏房，竟找到緬甸租客Zaw（朱敏瀚飾）與戴天恩（朱千雪飾）的合照。申俠等人前往大澳找Zaw當證人，即被人跟蹤。

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