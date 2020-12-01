梁思浩爆曾陪女友人捉姦　小三係女歌手男事主仲發惡打人

梁思浩日前（26/11）與苑瓊丹和李思蓓一同主持節目《大家「真」風騷》直播時，談到一次捉姦事件，除了案中被捉姦者是男女藝人外，該名男藝人竟發難怒打女友，相當「離譜」！思浩形容有個畫面「一世都記得」。

思浩講到某女性朋友的慘痛經歷。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

事緣從事電影幕後的正印女友是思浩和苑瓊丹的共同朋友，這個女生懷疑做藝人的男友有外遇，於是叫思浩陪她回家捉姦。不過那女生相當「鵪鶉」，一邊開門一邊手震，她指自己好驚。終於入了屋，女生指男友和小三在睡房，睡房的門半掩，女生用腳推開房門。思浩說︰「嘩，個男明星惡到啊！全身赤裸，指住個女人。（苑瓊丹︰條女喺唔喺度？）條女都赤裸！女歌星嚟嘅。」女歌星即時拉起被子遮一遮身。但男明星站起來企在床上，又大呼︰「乜嘢啊！」他不但沒有立即解釋或者認錯，反而動怒，然後他從床上衝過去。思浩說︰「我一世都記得嗰個畫面，呢個男明星喺嗰張床跳落嚟，我同你（苑瓊丹）個朋友喺前面，我係嚟護駕㗎咋嘛，佢起一隻腳，冇着褲，一嘢𨅝開佢，隻腳將我同你嗰個朋友一嘢（伸開），飛咗去後面！」

該男明星發難怒打女友，但思浩沒有透露當事人是誰。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

思浩又說︰「捉姦嗰個，飛咗去嗰度，呢個男人唔放過佢㗎，行埋去係咁冚佢，冚到佢嗌救命啊，（女生說）『得啦得啦，你哋繼續啦，我走啦我走啦。』」思浩也被嚇呆。他沒有透露男明星和女歌手的身份，而苑瓊丹表示該男人「不嬲惡開」，苑瓊丹指她聽說當時女歌手嚇到躲入廁所，思浩說第二天還在港台遇到她，只好裝沒事。不過，正當大家以為女生會分手，思浩卻說︰「好慘㗎我呢個朋友，（李思蓓︰即刻分手啦？）唔係喎，女人就係咁先衰，都一齊咗一段時間。」李思蓓也忍不住說︰「黐線！咁鬼尷尬！」

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