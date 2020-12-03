全民造星III｜Travis突問評判攞負評　梁祖堯鬧爆︰你係咪戇X㗎？

ViuTV選秀節目《全民造星III》進入40強的小組賽階段，戰況緊張。不過上集就出現驚險一幕，梁祖堯更爆粗鬧參賽者。

A1組的表現精彩。（《全民造星III》電視截圖）

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事緣是A1組對B3組的小組對決，A1組形勢大好，評判們一致肯定他們兩個項目的表演和歌唱實力。谷德昭特別點名讚小新可塑性高，梁釗峰也讚Manson有性格，又稱讚旨呈和Judas狀態好。但這時，唯一沒被點名提及的組員Travis卻無故發言問評判︰「老師，我係咪做得唔夠好？因為兩Round都好似冇乜講我。」隨即令氣氛尷尬。後台的導師林二汶和監製花姐都心知不妙，大呼︰「唔好咁問啦！」有份幫手訓練的梁祖堯立即嬲爆地在後台說︰「唔好咁講嘢啦！做乜嘢啊！Travis，你係咪傻㗎？」還好評判陳潔靈解圍，給了他一些改進的意見。

梁祖堯好嬲。（《全民造星III》電視截圖）

而A1組回到後台後，梁祖堯立即走過去大讚組員表演得好，但之後勁嬲的說了一句︰「Travis，你係咪戇X㗎？點解要喺呢個情況度，大家都咁情緒高漲，讚緊嘅時候，問大家我哋有啲咩唔好？你係咪傻㗎？」Travis一臉尷尬，唯有連聲道歉。另一邊廂的A組導師林二汶也對此「打定輸數」。不過，還好最後賽果沒有被影響，A1組還是勝出，否則Travis真的會超內疚了！

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