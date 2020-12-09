Justin Bieber恨生仔但尊重老婆意願獲激讚　「她的身體她主宰」

現年26歲的Justin Bieber與24歲的妻子Hailey Baldwin結婚兩年，一直不被外界看好，但Justin Bieber不時向外發出愛妻宣言，令人感動。他近日作客《The Ellen Show》，被問及想要幾多個小孩，他的答案也是以妻子意向為先，獲網民激讚！

Justin Bieber在節目中分享自己的紋身，名嘴Ellen DeGeneres表示她知道他背部空白位置是留給將來的孩子，順勢問他希望將來有幾多個小孩及何時生孩子，Justin Bieber回應說：「要看Hailey Baldwin希望生幾多個小孩，這是她的身體應該由她主宰。」

Justin Bieber自己非常喜歡小朋友，也希望多生幾個，不過他知道太太Hailey Baldwin，作為一個事業型女性，有她自己理想和目標要去達成，目前未有生育的準備，他完全理解。這一番說話，獲得主持人以及全場掌聲。Justin Bieber尊重另一半意願以及女性權益的態度，亦獲網民激讚。

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