男排女將︱陳宇琛唔敢表白鄧麗欣　「黃金Sir」被狠嘲「廢鐵」

ViuTV原創劇《男排女將》進入結局篇，除了看「力圖」一班小鮮肉的甲一比賽外，鄧麗欣（飾演蔣家瑜）與陳宇琛（飾演黃金Sir）的感情線亦令觀眾看得相當肉緊。鄧麗欣終於對暗戀自己多年的陳宇琛漸生情愫，更暗示會滿足他的所有生日願望，豈料陳宇琛回答生日願望是「友誼永固」，臨時「縮沙」退回Friend zone，激到女神黑面兼憤而離去。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

男排女將｜陳宇琛追鄧麗欣出馬路網民以為實撞車：睇太多TVB！

這幕令不少觀眾大呼可惜，在討論區一片群情洶湧，有網民發文爆鬧「黃金sir」：「學咩人做黃金叫廢鐵啦」。不少網民深有同感，附和：「做兵做到傻X左（咗）」、「一世做兵啦」、「憑實力單身」、「恨鐵不成鋼」，連ViuTV官方都認證「黃金Sir」為「地表最強兵種」。

ViuTV官方都認證「黃金sir」為「地表最強兵種」。（Youtube圖片）

但仍有網民明白「黃金Sir」的猶豫，指暗戀太耐的確會習慣失去希望，「做得太耐兵係會唔敢踏出條界」、「過左十幾廿年， 突然真係有機會，真係會嚇到唔敢講」，看來二人的感情線比「力圖」主線打比賽的主線劇情更搶眼。

男排女將︱姜濤驚喜客串做MIRROR對手球迷 對白唔過5句但夠搶戲