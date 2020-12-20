陳豪入行前練演技睇足近千套戲　成就得來不易：開頭以為冇用

「TVB視帝」陳豪在澳洲回流到港後，20歲起就擔任Esprit的模特兒，其後工作了一段時間後被發掘加入電影圈，當其時他大多是飾演硬朗的反派、古惑仔角色，直到2000年才正式加無綫電視（TVB）一直工作至今。這些都是耳熟能詳的事，不過大家又知不知入行前，以及加入TVB時面試發生的事？日前myTV SUPER的YouTube頻道就放出了一段陳豪的訪問，內容還十分精彩。

入行20年，陳豪已經成為一線小生。（YouTube截圖 / TVB）

影片中他說，其實入行拍電影只是「有人叫到就做」，當時並沒有所謂的演員夢：「直到後期當我唔想再做Model，興趣放多咗喺演戲上面，亦都係嗰時啲機會慢慢離我而去。我試過半年冇工開，就咁樣浮浮沉沉一段日子。」

加入TVB前，陳豪多數飾演反派角色。（YouTube截圖 / TVB）

不過，反而是這段空閒時間給予他磨練演技的機會：「我已經做晒自己能夠做嘅嘢，譬如讀報紙訓練咬字，攞個Cam錄，自己講對白演一場戲，自己對住塊演戲訓練眼神，用錄音機錄低自己做戲，再聽返自己把聲，嗰時我一個星期睇成35到40部戲，不斷睇，吸收唔同嘅參考素材，開頭以為冇用。」如果六個月計算，每星期看40套戲，亦即是在這段日子中，總共看了960套電影？真是十分努力。

真係好型。（YouTube截圖 / TVB）

直至後來開始拍戲的時，才發覺以往的努力沒有白費：「拍戲嗰時，睇過嘅場面，就會喺個腦入面出晒嚟。」一直到後來，他漸漸發覺自己演技上的不足，沒有機會去發揮或磨練時，就決定了要去TVB：「我唔係諗住闖啲咩名堂出嚟，而係諗住入少林寺。」

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助理總經理（戲劇製作）曾勵珍。（資料圖片）

陳豪染金毛見珍姐。（YouTube截圖 / TVB）

去TVB面試時的情況，陳豪至今還記得很清楚，他說：「見珍姐（助理總經理（戲劇製作）曾勵珍）嗰陣我仲係拍緊《烈火戰車2極速傳》，嗰時個頭仲係金色，但係我就着套西裝上去，執返斯文少少，係有啲唔知點。」直至到在珍姐面前說了兩句說話，才吸引了她留意。「佢話點解我着成咁，但係講嘢咁斯文，亦都係咁先入咗TVB。」

陳豪真係做過唔少經典角色：