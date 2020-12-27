2020年度十大流行語出爐　「上海名媛」上榜「U1S1」咩意思呢？

不到一個月2020年即將結束，在過去一年網絡上出現了不少流行語，廣受年輕人使用。就在近日內地知名網站「百度」就公布了「年度十大流行語」，這一些潮語你有沒有聽過呢？讓我們一起來看看吧！

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「集美」：

因為網絡主播「迷人的郭老師」口誤而產生「集美」一說。事緣在一次直播中，「迷人的郭老師」原本想說「姐妹們」，沒想到因為發音不準確變成「集美們」，後來被網友們沿用。之後進一步沿用為「集美」有「集中」的意思，意謂只要美美的人聚集在一起，不分男女。

「迷人的郭老師」因為發音不準確而有「集美」一說。（迷人的郭老師微博圖片）

「一起爬山嗎」：

出自爆紅劇集《隱秘的角落》劇情橋段，在劇中秦昊飾演的張東升因被岳父母看不起，在一次爬山的時候，兩老因為一些說話激起秦昊的內心世界。在藉此幫他們拍照的時候，憤怒之下就將他們推下山，手段非常恐怖。隨後官網上就配圖各式各樣的「爬山」圖字樣，之後「一起爬山嗎」就形成了一種死亡邀約的意思。

秦昊飾演的張東升非常恐怖。（《隱秘的角落》微博圖片）

「U1S1」：

最早出現玩遊戲的討論區上，大家用簡便的符號代替平日所用的言語，字面上翻譯為「有一說一」，其實就是有實話實說之意，之後獲抖音用戶廣泛沿用，變成了大家日常交流的方便詞。

抖音用戶廣泛沿用「U1S1」。（微博截圖）

「九漏雨」：

此詞多用來比喻教育程度較低的人，事緣人氣男星黃明昊的粉絲到處指罵其他團，不禁令人覺得藉此手段來維持熱度。正因為如此行為令人神憎鬼厭，所以有網友就看不習慣，做了許多表情包來揶揄黃明昊，指他學歷低只有初中學歷，沒有完成九年義務教育，是教育中的漏網之魚，所以簡稱「九漏雨」。

黃明昊曾被揶揄學歷低。（黃明昊微博圖片）

「爺青回」：

「爺青回」一詞表示「爺的青春回來了」的縮寫。最早出現在遊戲「英雄聯盟」的圈子裡，代表着退彼選手重新再上戰場，到後來因為有不少經典的動畫﹑劇集等重新回歸在視頻上，所以代表着自己青春時期出現的東西回來了的一種感慨。

「爺青回」最早出現在「英雄聯盟」的圈子裡。（影片截圖）

「上海名媛」：

因為劇集《三十而已》爆紅關係，當中劇情有講到上流名媛圈，令名媛的話題源源不絕。隨後微博有人爆料指出上海名媛圈的一些虛偽行為，指出她們溪繳費之後就可以輕易成為上流社會的人，事關主辦方會用「共享」的手法去製造假象，購買一系列名貴東西之後，所有加入的會員就一起共用名牌包﹑分享奢侈品上貼朋友圈等，炫耀生活質素令人羨慕，所以有「上海名媛」一說有假象之意。

之前微博爆出的「上海名媛」假象。（微博圖片）

「打工人」：

打工人即是「打工仔」之意，是對上班族的一個簡稱。事緣放完國慶長假期之後，好多人都有「假期後遺症」，但為了賺錢不得已要工作，重回工作單位上，久而久之出現「打工人」一說。

「打工人」代表早起晚歸拿着微薄工資的含意。（微博圖片）

「突擊式盡孝」：

內地有不少人平時對父母表達愛意會比較含蓄，在不知道如何表達之下他們就趁大型的購物節，爆發式進行網上購物為父母購買所需要的東西，以這種方式盡孝，所以這種關愛行為有「突擊式盡孝」一說，之後在裝上流行起來。

趁大型購物節爆發式進行網上購物。（淘寶截圖）

「深藏blue」：

從字面上看雖然有「blue」這個英文字，不過同藍色是沒有關係的。整個意思其實是就是「深藏不露」，因為「blue」的發音同「不露」的發音相似，在玩遊戲的時候為了方便討論，所以用「深藏blue」去表達。

整個意思是「深藏不露」。（網上圖片）

「七夕蛤蟆」：

事因七夕的時候朋友圈有不少朋友都放閃，但對於單身人士來說這一個日子是難過的。所以有網友就做了表情包來揶揄單身好友，用蛤蟆來形容他們，事關蛤蟆的叫聲「呱」音聽起來同「寡」音相似，所以有孤寡之意用以嘲笑他人。

蛤蟆的叫聲「呱」音聽起來同「寡」音相似。（影片截圖）