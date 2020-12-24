【明星大偵探6】所有聖誕裝飾被打碼　實際是湖南衛視另有目的？

內地湖南衛視大熱推理真人騷《明星大偵探》第六季於今日（24日）首播，由何炅、撒貝寧、王鷗、白敬亭、大張偉、張若昀擔任固定成員，節目一開播便即刻登上熱搜，因「打碼」引起熱議。

節目適逢平安夜播出，因此場景中有大量的聖誕裝飾，但卻全部被打碼，包括聖誕樹、聖誕花環等相關元素，就連參與藝人頭上戴的聖誕飾物以及手中的裝飾都未能「倖免」！由於打碼過多面積過大，嚴重影響觀感，因此遭到網友們吐槽。

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對此，大量網友都相當疑惑，不明此舉為何，紛紛表示：「聖誕元素？有點好笑」、「沒必要吧，矯枉過正」、「我也想知道…啥原因…這…不會就是單純的因為聖誕元素吧」等，覺得不可思議。而有網友指出：「體制內不建議過聖誕的通知早幾年就有了」，也有學生透露有學校發布公告，「提倡不過平安夜、聖誕節等國外節日」。不過也有網友認為是湖南衛視因最近「《快樂大本營》送禮風波」而專程將聖誕樹上的禮物打碼，轉移視線等。

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其實內地對綜藝節目的要求相當嚴格，很多「違規」的造型都會被打碼，包括染髮、紋身，甚至是男性藝人上節目戴的耳飾等，不時都會遭到網友詬病，如今疑似連聖誕裝飾都打碼，大家難免感嘆限制越來越誇張，認為喜歡的只是節日氛圍，並無什麼不妥。