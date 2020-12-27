全民造星III｜Cloud大熱倒灶更開心　被Mischa、Alina笑佛系參賽

《全民造星III》總決賽於周六（26日）在九展Star Hall舉行，經過三輪比賽後，最終由Ben（趙祥誠）奪得冠軍，陳葦璇奪得亞軍、Anson Bean（陳毅燊）奪得季軍。賽前呼聲不少的Cloud（雲浩影）、Alina（李靜蓮）、Mischa（葉巧琳）均認為雖然演出有暇疵，但總體來說都滿意自己的表現。

賽前呼聲不少的Cloud（雲浩影）、Mischa（葉巧琳）、Alina（李靜蓮）均認為雖然演出有暇疵，但總體來說都滿意自己的表現。（葉志明攝）

Cloud在第一輪公佈人氣排名時，投票率佔32.6%，大幅拋離其他十強選手，直到最後她仍然是人氣最高的那一位，不過她自言對獎項沒什麼想法：「其實冇諗咁多，始終觀眾投票只佔一半，最終都係要靠我自己；其實一開始參加即使去到總決賽都冇話想要爭一個獎，只係想同大家分享。」 大熱倒灶失落獎項並沒有令Cloud失望，她反而輕鬆地說：「好開心添！Ben真係好！」

旁邊兩位姐姐都笑說她佛系參賽：「佢希望個獎唔好畀我！千其唔好畀我！」有「暈姨」之稱的Cloud解釋這樣比較沒有壓力：「咁樣諗舒服啲。」尚未出道的Cloud被問起接下來會否有出道的計劃，她說：「未有計劃住，遲啲再算。」

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Alina則選擇了兩個風格截然不同的演出去突顯自己的多元化，第三輪《你敢我就敢》更找來本季人氣王Manson（張進翹）助陣，至於箇中原因她就解釋：「20進10其實好傷心，不停對自己人感覺係唔啱，今次我想做藝術少少嘅嘢放喺商業舞台，我覺得Manson嘅音樂好啱！」

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葉巧琳在Casting後已經寫了《浸浴》，那時候這首歌還叫作《勇氣》：「對於我嚟講參加呢個節目需要好多勇氣，我每一次唱感受都好深，好難得可以寫到一首咁有感覺嘅歌，我第一次喺台上面唱有咁深層嘅感覺。」在總決賽演唱個人作品《二人份》，亦為所有參賽者自彈自唱《浸浴》，表示已經達到參賽的終極目的：「名次對於我嚟講冇睇得好重，只係想將自己嘅作品帶畀更多人。」