【有翡】王一博超體貼男友力Max　喪嗲趙麗穎獲封完美反差萌男友

趙麗穎、王一博在陸劇《有翡》中CP感爆棚，該劇開播12日，網路點擊突破12億人次。王一博在《有翡》被網友封為「德智體群美」五育均衡的完美男友，顏值高、脾氣好，關鍵時刻更是「男友力」爆棚。

王一博在逃命過程與路邊攤老闆借傘擋敵人，還不忘畀錢，網友說他超有道德；而在趙麗穎與敵人打得不相上下時，一旁的他用機智的眼神適時提醒，讓趙麗穎成功擊退外敵；劇中，王一博擁有絕世輕功，身手敏捷，能打也能扛，幾乎集集打戲，都能臉不紅氣不喘，對趙麗穎更是一下背、一下抱，體力相當充沛；美的部分，則是他自誇自己是5尺半以下都是腿的世間美男子。

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而趙麗穎在劇中的反差萌也深受觀眾喜愛，飾演鋼鐵直女的她，在別人面前總是自稱女俠，一遇到敵人就是拔刀往前衝，但在王一博面前卻成了軟萌的小奶包；而「完美男友」王一博遇上趙麗穎生氣，則使出獨門撒嬌功力，只見他先在門外試探女方臉色，試探後立即蹲下求饒，甚至使出焦急的小碎步，使命拉著趙麗穎狂轉圈圈，網友直呼：「王一博簡直是撒嬌王，好想要他對我也撒嬌。」

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該劇也曝光兩人超級距離心動對視「貼臉殺」情節，王一博對趙麗穎說：「你現在是不是心動加速，雙頰滾燙，甚至不敢看我的眼睛？」趙麗穎直喊沒有，更往王一博靠近一步，「怎麼樣！我敢看吧！」只見王一博鼻尖快要碰到趙麗穎鼻尖時，趙麗穎不知所措地打了他一掌，羞喊：「你欠揍！」

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