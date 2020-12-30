溫碧霞事隔5個月約老公澳門相聚　檢疫隔離臨時延長：晴天霹靂

溫碧霞（Irene）早前在澳門出席第29屆華鼎獎頒獎禮，擔任頒獎嘉賓，作為電影製作公司老闆兼演員，Irene見到台上、台下一直為電影而努力的台前幕後，非常感動，並有感而發：「當演員能夠有機會遇到一個好劇本，實在是非常幸福的事情，而一生人當中有能遇到多少個好劇本呢，我回望過去有幸能拍到很多部自己喜歡的劇本，心裏實在感恩，我定會繼續努力尋求突破，也要多謝一直支持我的朋友和粉絲們。」

Irene現身第29屆華鼎獎頒獎禮！

疫情之中，Irene與老公Kenny分隔中港兩地足足5個月沒有見面，兩人排除萬難相約在澳門慶祝聖誕及跨年倒數，豈料，Kenny在澳門強制檢疫隔離到最後一天，政府突然公布檢疫由14天延長至21天，結果Irene到了澳門，老公Kenny還在檢疫隔離：「我去到澳門就聽到政府公布要再加7天隔離，那一煞，的確晴天霹靂，不過很快就接受了，政府也是為了大家安全，昨晚我們終於相聚啦，終於完成隔離，好開心好開心，我們很久沒一起吃晚飯了，但今日（30日）我又要趕去東莞及深圳連續做兩個商演，明天除夕趕回澳門與Kenny倒數。」

依然仙氣十足！

Irene表示2020年是最不簡單又難忘的一年，全世界都經歷了最艱難的跨年，但一向正能量的Irene覺得自己好幸福及滿足：「能夠與Kenny最後都可以在澳門見一面，一齊倒數，雖然好艱辛，但好滿足，而且澳門是一個我從小都喜歡的地方，每次來到都感覺有很多美好的回憶和親切感，今年這份感覺更加濃，永遠都不會忘記，希望新一年可以盡快除口罩，疫情盡快消失，世界和平，社會回復正軌，人人有工開！」

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