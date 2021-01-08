林建名逝世｜趙碩之曾哭訴「被續約」　發文悼念：感恩有您成就我

大名娛樂老闆林建名今日（8日）因淋巴癌病逝，享年84歲。人稱「大少」的林建名是香港豪門林百欣與元配賴元芳的長子，他在1988年成立大名娛樂後，包辦過不少紅星的演唱會，更捧紅過不少女星。曾公開講過「當林生係爸爸」的趙碩之（Wylie）在IG發文悼念：「為林生的離去深表遺憾！沒有林生您在十年前給我機會，我亦不可能以藝人的身份同大家見面，而趙碩之的人生亦將會係完全另一個故事。感恩有您成就了我，感恩我的生命中有這位可人的前輩。想念您，林生！Last but not least, sorry for your lost, dear Vanessa, Vicky, Veronica and Howard. Big hugs! 希望林家上下多多保重，節哀順變。」

趙碩之（Wylie）在IG發文悼念林建名。（IG@wylie______chiu）

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憑着出眾身材闖出名堂的趙碩之曾在2008年簽約大名娛樂，經常伴在老闆林建名身旁出席公開場合，但她先後傳出與同門師姐戴夢夢爭寵及與師妹尹蓁晞（Yumi）鬧不和，更在2013年哭訴遭公司單方面續約5年，若解約要賠40萬，大少曾公開表示為這件事好嬲，兩人不歡而散，但最後都成功破冰。

兩人曾因續約問題不歡而散。（視覺中國）