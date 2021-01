林建名逝世｜趙碩之曾哭訴「被續約」　發文悼念：感恩有您成就我

大名娛樂老闆林建名今日(8日)因淋巴癌病逝,享年84歲。人稱「大少」的林建名是香港豪門林百欣與元配賴元芳的長子,他在1988年成立大名娛樂後,包辦過不少紅星的演唱會,更捧紅過不少女星。曾公開講過「當林生係爸爸」的趙碩之(Wylie)在IG發文悼念:「為林生的離去深表遺憾!沒有林生您在十年前給我機會,我亦不可能以藝人的身份同大家見面,而趙碩之的人生亦將會係完全另一個故事。感恩有您成就了我,感恩我的生命中有這位可人的前輩。想念您,林生!Last but not least, sorry for your lost, dear Vanessa, Vicky, Veronica and Howard. Big hugs! 希望林家上下多多保重,節哀順變。」