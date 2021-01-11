萬千星輝2020｜譚俊彥失落最住男主角　好爸爸為家人棄內地拍劇

無綫（TVB）萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」由王浩信憑《踩過界II》奪得，其實《十八年的終極告白》的譚俊彥在劇中的演技亦十分出色，加入TVB 四年就已經擔任男主角並得到提名男主角，競逐「視帝」寶座，也是實力的表現！

譚俊彥在《十八年後的終極告白》簡直是推倒觀眾對他的一貫印象，由不會做演變成陰沉演技派，進步極大。（劇照）

雖然加入TVB只是短短四年，但其實譚俊彥早在中國內地就發展得相當不錯，參演過內地劇《煮婦神探》、《巴黎戀歌》、《非緣勿擾》以及港台劇《女人多自在5：她瞞》、《監警有道》等多套劇集，除此之外，譚俊彥亦一早已經打入電影圈，主演或參演過《花花型警》、《愛得起》、《出軌的女人》以及《光輝歲月》等電影。

譚俊彥早年在中國內地發展得十錯。（資料圖片）

2016年譚俊彥就由中國內地回流香港發展，早年接受《香港01》時，他就解釋了回流香港的原因就是為屋企人：「因為我係香港人囉。因為我想用廣東話拍戲囉，覺得自己生完小朋友，希望自己小朋友喺香港長大，所以基地就會搬返香港。」更謂：「錢呢，我覺得夠使咪得囉。」表示回港工作時，譚俊彥的父母（狄龍、陶敏明）也可以多點湊孫。為了家人而放棄在內地一早打好的事業基石，實在難得。

【天命】譚俊彥棄內地拍劇「搵人仔」：希望自己小朋友喺香港長大

譚俊彥是出名的愛妻號和好爸爸。〈譚俊彥微博照片〉

算上譚俊彥在中國內地拍劇的時間，入行也已經有16年時間，訪問也提及當年是受樂易玲（樂小姐）以及曾勵珍（珍姐）邀請拍劇，後來才決定將工作放在香港。加入TVB後，發展亦相當理想，以一年兩套劇的進度，一口氣演了《天命》、《特技人》、《包青天再起風雲》、《法證先鋒IV》、《十八年後的終極告白》以及未播出的《換命真相》等劇，套套都是擔重戲份，據傳《十八年後的終極告白2.0》現已也在籌備當中，十分令人期待。

譚俊彥為家人而回流香港工作。〈 譚俊彥微博照片〉