J.Lo性感滑浪曬籮　網民以洗腦金句讚：哇！珍妮佛羅培茲…的屁股

長期於歌壇和電影圈活躍的拉丁天后Jennifer Lopez，在過去幾個月因為手遊《Coin Master》洗腦廣告而在港、台話題度飆升，「雪莉？」、「哇！珍妮佛羅培茲！」、「妳剛攻擊我的村莊？」幾乎已經成為人人朗朗上口的笑話，下方的中文配音廣告更已經飆破139萬的高觀看次數。

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曾經與Ben Affleck和Drake交往、情場經驗豐富的天后Jennifer Lopez，近年來與昔日美職洋基隊明星球員A-Rod穩定交往，這位曾與Madonna相戀而轟動全球的棒球巨星曾笑說：「開始跟Jennifer Lopez交往後我第一次被路人誤認是J.Lo保鑣，那是我一生中最卑微時刻！」

現在Jennifer Lopez就被英國媒體《Daily Mail》直擊於英國海外領土Turks & Caicos進行海上度假，今年已經51歲的拉丁天后穿上了開高衩的黑色泳裝，大方展現自己長年跳舞運動而保養得宜的健康美身材，讓人無法相信這位《Coin Master》大師級玩家其實已經年過半百，狀態好到根本不像是5字頭歲數的人！

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Jennifer Lopez也被直擊到泳裝背後的性感曲線，更加可以發現這位唱跳天后真不愧坐擁「籮霸」的封號，從手臂到腰線、臀部根本360度無死角，果然Jennifer Lopez就是「完美」的象徵，大家看完是否也想學珍妮佛羅培茲在《Coin Master》廣告一樣多吃點鳳梨呢？

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