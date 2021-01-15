保錡疑偷食︱再有「受害者」IG爆料：點解你有女朋友都約我上床？

男子組合ERROR成員保錡早前被傳媒踢爆與張沛樂（沙律）拍拖，豈料引出正印賴嘉賢（Carrie）現身，更直指自己無辜「被分手」。事後，Carrie在社交網站要求保琦公開道歉，而保錡亦在網上承認處理感情未夠成熟，並向對方致歉，但始終未有談及自己是否一腳踏兩船。至於保琦另一位前度K小姐，亦有向《香港01》透露保錡是「偷食慣犯」，怒斥對方在分手後照樣邀她開房：「後尾我唔肯佢就話『唔緊要，大把女俾我食！』」

獨家｜前度「K小姐」爆ERROR保錡係偷食慣犯：喺蘭桂坊拖女仔上車

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獨家｜ERROR保錡一腳兩船時間線曝光 Carrie被分手訊息絕密公開

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一波未平一波又起，今日（15/1）再有一位Instagram帳戶名為「zurichxss」的女生在社交網站爆料，指保錡上年十月曾約她上床：「吳保錡先生，點解你有女朋友都可以約我甚至約上床？仲要拍咗我片，你傷害嘅唔只係Carrie，仲係一個唔知你有女朋友嘅人。偷食嘅感覺好嗎？我唔介意你當我係玩具，但你背住Carrie約我，令我感到十分內疚。」引起不少網民開Post討論。《香港01》記者曾短訊聯絡「zurichxss」和保錡，惟雙方均暫未回覆。

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