又在家工作煲咩好？四套必睇冬季日劇　喪屍劇世界末日最啱睇

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-24 23:30

新冠肺炎（COVID19）疫情再度在香港爆發，不少市民除了怕染疫，亦有人擔心連日在家工作會悶到發慌！如果連熱門Netflix劇《Sweet Home》、《今際之國的有梄》、《怪盜羅蘋》（Lupin）都看完了，不仿可以看看以下四部人氣冬季日劇解悶。（編按）

《天國與地獄》（天国と地獄 ~サイコな2人~）

正義刑警綾瀨遙和冷血殺人魔高橋一生的靈魂互換！首集播出後就近乎奠定為本季最佳的《天國與地獄》，並不是過往相關題材易見的性別喜劇，反而是涵蓋善惡、鬥智等刺激又過癮的懸疑風格。

與此同時，它也更能看出劇本編排上的細膩程度，像是首集把「交換」的核心擺放在後頭結尾成高潮爆點，然而前一小時的故事內容仍緊湊出彩，且架構出兩位要角的鮮明性格與處世之法，甚至延伸出了得以深思的價值、性別疑問。《天國與地獄》著實非常好看，非常推薦。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：躲在電影裡的詩人，原文：【片單】2021 冬季日劇推薦：有靈魂交換、活屍與天竺鼠車車？】