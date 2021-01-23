璀璨帝國︱爆肌Kevin做46億富婆玩伴　玩健身由四眼仔逆襲變猛男

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-23 09:30

Netflix真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）推出一星期就即時登上人氣榜三甲，故其名，這是一個鏡頭前充滿各式各樣揮霍金錢的節目，紀錄了現實亞裔富豪名媛的離地生活，為了在名流圈奪得更高地位而你爭我奪瘋狂炫富，猶如現實版《我的超豪男友》和《花邊教主》（Gossip Girl），觀感十分過癮。

Netflix真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）推出一星期就即時登上人氣榜三甲。（網上圖片 / Netlfix）

不過劇集中又並非所有人都是有錢人，例如男模Kevin Kreider，就是新加坡富二代Kane Lim的好友，真人騷中她經常黐實好友以及有46億身家富婆Anna Shay出入各種名流派對，是一個實實在在的「上流寄生族」。

男模Kevin Kreider是一個實實在在的「上流寄生族」。（《璀璨帝國》 / Netlfix）

男模Kevin Kreider是富人的玩伴。（《璀璨帝國》 / Netlfix）

現年37歲的Kevin Kreider是出生於韓國，高大靚仔的外形為他帶來不少工作機會，擔任過Men's Health、Gillette、Reebok和Abercrombie＆Fitch等大型品牌的模特兒，但原來小時候美國白人家庭長大的他卻很自卑，甚至覺得自己很醜以及為自己亞洲人身份而感到次人一等。

Kevin Kreider經常成為被捉弄的對象。（《璀璨帝國》 / Netlfix）

4年前Kevin Kreider就曾寫過一篇「My Journey From An Ugly Model To A Fitness Coach 」的文章，原來小時候的他十分討厭自己亞洲人的身份，讀書時更是學校中唯一的亞洲男性，而身邊的女生都不喜歡他：「包括一些我認識的亞洲女生，她們都說不喜歡亞洲男生。」甚至有些兒時玩伴會取笑他，稱他為「Chinaman」。當他愈來愈對身份感到反感時，終於開始認同他們的思想，他寫道：「如果你不能擊敗他們，那就加入他們。」後來有同學說他是「亞洲最白人」，他還會視之為一種讚美，而不是種族歧視。

男模Kevin Kreider小時候與現在的比較。（網上圖片）

不過後來當他接觸上健身後，就重拾了自信，他由一個瘦削的亞洲男生變成一個肌肉猛男，最後更成功當上了男模在美國紐約闖出名堂。

大家準備好紙巾抹口水未？呢度有大量Kevin Kreider嘅肌肉相：