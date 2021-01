璀璨帝國︱爆肌Kevin做46億富婆玩伴　玩健身由四眼仔逆襲變猛男

撰文: 林迅景 最後更新日期: 2021-01-23 09:30

Netflix真人騷《璀璨帝國》(Bling Empire)推出一星期就即時登上人氣榜三甲,故其名,這是一個鏡頭前充滿各式各樣揮霍金錢的節目,紀錄了現實亞裔富豪名媛的離地生活,為了在名流圈奪得更高地位而你爭我奪瘋狂炫富,猶如現實版《我的超豪男友》和《花邊教主》(Gossip Girl),觀感十分過癮。

Netflix真人騷《璀璨帝國》(Bling Empire)推出一星期就即時登上人氣榜三甲。(網上圖片 / Netlfix)

不過劇集中又並非所有人都是有錢人,例如男模Kevin Kreider,就是新加坡富二代Kane Lim的好友,真人騷中她經常黐實好友以及有46億身家富婆Anna Shay出入各種名流派對,是一個實實在在的「上流寄生族」。

男模Kevin Kreider是一個實實在在的「上流寄生族」。(《璀璨帝國》 / Netlfix)

男模Kevin Kreider是富人的玩伴。(《璀璨帝國》 / Netlfix)

現年37歲的Kevin Kreider是出生於韓國,高大靚仔的外形為他帶來不少工作機會,擔任過Men's Health、Gillette、Reebok和Abercrombie&Fitch等大型品牌的模特兒,但原來小時候美國白人家庭長大的他卻很自卑,甚至覺得自己很醜以及為自己亞洲人身份而感到次人一等。

Kevin Kreider經常成為被捉弄的對象。(《璀璨帝國》 / Netlfix)

4年前Kevin Kreider就曾寫過一篇「My Journey From An Ugly Model To A Fitness Coach 」的文章,原來小時候的他十分討厭自己亞洲人的身份,讀書時更是學校中唯一的亞洲男性,而身邊的女生都不喜歡他:「包括一些我認識的亞洲女生,她們都說不喜歡亞洲男生。」甚至有些兒時玩伴會取笑他,稱他為「Chinaman」。當他愈來愈對身份感到反感時,終於開始認同他們的思想,他寫道:「如果你不能擊敗他們,那就加入他們。」後來有同學說他是「亞洲最白人」,他還會視之為一種讚美,而不是種族歧視。

男模Kevin Kreider小時候與現在的比較。(網上圖片)

不過後來當他接觸上健身後,就重拾了自信,他由一個瘦削的亞洲男生變成一個肌肉猛男,最後更成功當上了男模在美國紐約闖出名堂。

大家準備好紙巾抹口水未?呢度有大量Kevin Kreider嘅肌肉相: