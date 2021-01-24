楊恭如相隔20年重登香港電視螢幕　異域風古裝扮相獲讚更勝從前？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-24 14:00

被譽為「亞姐中的亞姐」的楊恭如（Kristy）在1995年參選亞洲小姐，一舉奪得冠軍、「最上鏡小姐」等四個獎項，之後正式展開演藝生涯。不過自從約滿亞視後，Kristy就轉戰內地拍劇，甚少出現在香港電視螢幕。而Kristy有份演出的2019年內地宮鬥劇《東宮》即將在香港開電視播出，今次是她自2001年劇集《縱橫天下》後再登香港電視螢幕，不少觀眾都表示期待！

楊恭如（Kristy）當年以大熱姿態贏得亞洲小姐冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」。（微博@楊恭如Kristy）

當年Kristy在贏得選美冠軍後翌年就登上大銀幕，在電影處女作《甜蜜蜜》中與黎明飾演夫妻，更獲提名金像獎最佳新演員。Kristy在古裝戲中大多扮演溫婉善良的角色，無論是《風雲之雄霸天下》中的孔慈，還是《雪花神劍》中的梅絳雪，她的外形及演技都備受好評，更有「古典美人」的稱號。

楊恭如在《風雲之雄霸天下》中飾演的孔慈十分經典。（影片截圖）

重溫Kristy的演出：

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Kristy在《東宮》中飾演明遠公主，雖然戲份不多，但異域風的古裝扮相非常養眼，不少觀眾都大讚她保養得宜，狀態Fit爆！近年轉型做美妝KOL的Kristy，不時在社交平台分享護膚心得，但就多次被網民狠批P圖過度，她在電影《狄仁傑之飛頭羅剎》中飾演武則天，雖然造型華麗，但樣貌感覺不太自然，臉部僵硬。不過Kristy今次相隔20年重登香港電視螢幕，相信依然有不少粉絲捧場！

楊恭如近年多次被指P圖過度。（微博@楊恭如Kristy）