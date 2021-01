黃心穎食完蛋糕仲未「瘋癲」夠　再舉酒出post感激各方面送上的愛

撰文: 黃梓恒 最後更新日期: 2021-01-24 01:03

黃心穎(Jacqueline)昨日(23/1)正式踏入32歲,她較早時間在Instagram貼出新相慶祝,相中的她捧住生日蛋糕,笑得非常開心,在帖文中寫道:「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy!thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly(這個世界太瘋癲,你要比它更瘋癲。癲住冷靜,癲住集中,癲住開心。多謝大家祝福,祝大家繼續癲住健康)」。

點擊下圖觀看蛋糕相,以及黃心穎「安心事件」後貼的IG相:

+ 25 + 25 + 25

食完蛋糕,看來心穎仲未「瘋癲」夠,晚上時間她再於IG的動態上貼出手握一杯似是威士忌的相片,並寫道:「Cheers, thank you a lot of love and good energy」,相信有不少人為她送上生日祝福和鼓勵說話。

借酒又唔一定要消愁嘅。(IG@jacquelinebwong)

同場加映:李雪瑩誕女組幸福家庭 2010年港姐去晒邊?餘下的竟冇個上到一線