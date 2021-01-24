黃心穎食完蛋糕仲未「瘋癲」夠　再舉酒出post感激各方面送上的愛

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黃心穎（Jacqueline）昨日（23/1）正式踏入32歲，她較早時間在Instagram貼出新相慶祝，相中的她捧住生日蛋糕，笑得非常開心，在帖文中寫道：「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy！thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly（這個世界太瘋癲，你要比它更瘋癲。癲住冷靜，癲住集中，癲住開心。多謝大家祝福，祝大家繼續癲住健康）」。

點擊下圖觀看蛋糕相，以及黃心穎「安心事件」後貼的IG相：

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食完蛋糕，看來心穎仲未「瘋癲」夠，晚上時間她再於IG的動態上貼出手握一杯似是威士忌的相片，並寫道：「Cheers, thank you a lot of love and good energy」，相信有不少人為她送上生日祝福和鼓勵說話。

借酒又唔一定要消愁嘅。（IG@jacquelinebwong）

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