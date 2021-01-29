恐怖在線｜經理人Jojo當年同肥姐廣州出騷撞鬼：有「人」坐喺床邊

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-29 02:00

藝人出差，經常都走訪不同國家，因此亦經常因工而要入住不同酒店，而撞見「好兄弟」的機會亦會比別人多。現職經理人的Jojo媽，原來早年亦都跟過肥姐沈殿霞出Trip做騷，入住酒度時還不幸遇上大家最不想遇到的「好兄弟」，她在最新一集由潘紹聰主持的網上節目《恐怖在線》分享這次經歷。

經理人Jojo分享撞鬼經歷。（YouTube截圖 / Edmond Poon恐怖在線）

Jojo：「嗰時肥肥（沈澱霞）就搞咗個《肥肥繽紛三十年》，喺演藝學院搞咗幾場騷，之後因為肥姐要去廣州天河館登台，要有六個肥姊妹，本來冇我份嘅，因為我嗰時要考mock（會考模擬考試），但係有一個肥姊妹喺美國飛唔切返嚟，嗰時就有個導演打畀我，問我可唔可以幫手頂，話真係爭一個姊妹。」

成個經歷都好恐怖。（YouTube截圖 / Edmond Poon恐怖在線）

如是者，Jojo在得到老師批准後，就跟了肥姐沈殿霞出Trip到廣州。當時是兩個人一間房，她說：「瞓咗一晚第二朝9點幾，個同房就話要去食早餐，我就話：『我唔食啦，你落去食啦。』嗰時都醒咗，之後我瞓瞓下，死啦，點解突然有人坐喺我床邊？」

她躺上床不久後，就感覺有「人」坐在床邊：「個位凹咗入去，唔知hold咗幾耐，一直有人坐咗度。嗰時我仲係妙齡少女，我真係好X驚！」她表示，因為太害怕了全程都不敢望，就只好一直默念「喃嘸阿彌陀佛」。

肥肥繽紛三十年是1990年的亞視節目。（YouTube截圖 / Edmond Poon恐怖在線）

最後怎麼辦？她接受《香港01》訪問時，就繼續就了YouTube片上未完的故事。她說：「隔咗唔知幾耐，先有打掃酒店房嘅姐姐按鈴話要打掃，同房嘅人後來先返到房。」事件才算完結，不過她透露，直至做完騷前那幾天，她們一直都沒有換床或者更換房間。

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