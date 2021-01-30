《天國與地獄》劇評：一場目的正義VS程序正義的較量

撰文： 電影舖子 最後更新日期： 2021-01-30 15:00

春檔日劇陸續開播，《天國與地獄》首集獲得16.8%收視，豆瓣開分8.3。單是主創就挺吸引人。導演平川雄一郎 + 編劇森下佳子的組合，也是靠譜的老拍檔了。之前兩人擔任主創的《仁醫》、《白夜行》、《繼母與女兒的藍調》分別拿下豆瓣9.1分、8.4分、8.3分。口碑在先，自然此次合作也讓人期待。

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主演綾瀨遙+高橋一生，前者是日本高國民度的女演員，從《在世界中心呼喚愛》開始走紅。後續出演了《白夜行》、《海街女孩日記》、《我的女友是機械人》等作品。憑藉清新的臉孔，姣好的身材，天然呆的屬性，受到觀眾喜愛。

後者高橋一生，則多次斬獲配角獎項。實力詮釋了「戲份限制不住演技」，從配角磨練積累演技，到被觀眾熟知，是厚積薄發的代表。

本劇作為懸疑題材，從發生命案，到真相大白，往往是劇情開頭到結尾的走向。但這劇一打開，卻明顯節奏快。綾瀨遙飾演的望月彩子，因為從小正義感爆棚，乾脆畢業後成為了一名刑警，並且成功進入了警視廳刑事部的搜查第一課。秉持著警察主角所到之處必有命案的慣例。望月不出意料地等來了一樁離奇命案。死者慘死不說，死後還被塞了滿口彈珠，一看就是變態殺人的味道。

望月一瞅這犯罪現場，就覺得不對勁，太乾淨了，很難不懷疑是兇手清理過現場。於是便順著清潔劑這條線索就開始往下查。好巧不巧，望月的室友，非常勤快一男的，對各類清潔劑很有了解。室友說了：無味的清潔劑？有哦！說完立即獻上了網購頁面。又經局裡一系列科學檢測，最終鎖定——是它，是它，就是它了！

現場使用的清潔劑就是這款產品的試用品。望月趕忙風急火燎地趕往那家公司。一番談話後，盯上了該公司的社長，也就是高橋一生飾演的日高陽斗。好傢伙，這人正好拿不出不在場證明。更要命的是，通過望月的小跟班太卷，望月聯繫上了日高在美國的同學。不聯繫不知道，一聯繫簡直驚了。同學表示，其實日高在美國時便捲入過殺人案。

與此同時，望月還查出了錘上加錘的證據——案發當天日高騎共用單車前往案發地點的監控。這下好了，日高的兇手身份怕是八九不離十了。

作為觀眾，可能不懂了，一集都還未播完，主角就借著幾樁巧合，順藤摸瓜把罪犯鎖定了的話，這劇接下來的看點在哪呢？巧合是有點巧，但別急著嫌棄編劇開掛。因為隨之到來的劇情反轉，直接將原先傳統刑偵的重點，轉移到了奇幻的層面。望月跟日高在天橋猛摔了一番後，居然靈魂互換了。正義感爆棚的望月，靈魂被鎖在了殺人犯的身體裡；而罪大惡極的日高，居然成了警察。如此一反轉，往後的戲劇點也就很明顯了。

情節超現實的戲劇化處理，難免需要小心一個問題。顯假。觀眾一看，覺得太荒謬，沒法進入劇情，就完了。而本劇規避這個問題的方法之一，就是融合輕喜劇的畫風。首集一開始，先來了段動畫與兇殺場景的結合。動畫的畫風，本身給了觀眾發射了一些超現實的信號。

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女主望月又帶有日劇標準設定的感覺，極富正義感且莽撞，自帶一絲喜劇感。趕著上班都能跑出嫉惡如仇的神情。抓到同事違規在辦公室抽煙，會嚴正地勸導對方「改邪歸正」。而上一個案件，因為錯誤拘留嫌疑人，居然害對方損失三億的生意…

望月周圍的人則各有特色。同事河源警官，長了一張不太好惹的臉。雖然是警察，卻有點痞子氣，為了辦案不惜違法拿到證據。屬於為了目的正義，不講求程序正義的人，說起話來夾槍帶炮，動不動就開車。

跟河源警官不同。望月的小跟班八卷，則一看就是個軟柿子。望月叫他走路別看手機，他就能腦子拐錯彎，停下腳步站著刷手機的憨憨。而另一重喜劇感，自然就來自於靈魂交換後的望月與日高。男性的外表、女人的神態和肢體動作，演出來就很像來搞笑的。

雖然互換容易演過頭，比男人還man的望月，不至於這麼女人味，但不少細節處理還是好評的。說起來輕喜劇的畫風在日劇中還挺常見的，但本劇通過給人物的言行舉止注入一點喜劇感，一方面增添了劇情的趣味，另一方面則讓觀眾透過劇中人物，逐漸適應劇情超越現實的設定。後續情節會不會崩，誰都不敢保證，但編劇森下佳子畢竟是能把穿越的設定，寫成9分+電視劇的人，還是值得期待。

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單憑靈魂互換＋有趣的人物，未必能支撐觀眾為一部電視劇叫好。這裡我們就可以聊聊編劇給這劇埋下的一些小心思了。森下佳子以往的劇本，多數都能把埋下的伏筆收住。而本劇中，可能已經有觀眾留意到了男女主角的名字。望月與日高。一個名字中帶「月」，一個名字中帶「日」，結合該劇的發佈會，以奄美大島廣為流傳的「月亮和太陽」的傳說，在供奉太陽神和月亮神的阿佐谷神明宮舉行。以及全劇開頭的那句畫外音：「今晚是新月，沒有月亮，是世界重啟的夜晚。」合理推測，這個設計大概別有用意。

此外，職場的刻劃似乎也有小鋪墊。望月曾期待警視廳必然跟小警察局不一樣，那裡一定集結了擁有優秀調查能力的精英刑警，是幹練而智慧的職場環境。結果…敏銳的觀察能力卻用到了推測女性三圍上、卓越的調查能力則用到了打聽領導喜好上。環境幻滅歸幻滅。但望月這個角色，除了一般日式刑偵劇中常見的正義感爆棚，充滿幹勁但莽撞以外，其實是有野心的。不然也不會從小警局升到一課。

雖然在上一宗案件中，望月傻白甜般地大失誤。但越是被同事拿此嘲諷，她越是急著想要在此次案件中扳回一局，證明自己。不過，嫌疑人是望月鎖定的，對方的疑點和案發當天路徑也是望月挖掘搜羅的。但，她的成果卻被搞違法搜查的河源警官搶佔了。搶佔完了還不忘以抓犯人至上的名義，把一個女性正常的野心說成是「自私自利」。哪怕同樣的野心，出現在男性的身上，通常會被認為是理所當然。

而之所以說，此處圍繞女性職場處境的刻劃值得留意，也是有原因的。因為森下佳子在《繼母與女兒的藍調》的劇本中，已然展現過她處理此類主題的能力。如果後續能深入刻劃，也將成為看點之一。

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同時，望月這種「紀檢委員」類型，講求程序正義的警察，與河源這種抓犯人至上，不惜違規的警察，明顯形成對比。程序正義與目的正義之間的較量，後續一旦能深度挖掘，也很有睇頭。

此次開播豆瓣8.3分，成績不錯。雖然有小瑕疵，但編劇森下佳子以往的劇本有不少慢熱的例子。如果能在這個基礎上漸入佳境，就很值得追了。

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