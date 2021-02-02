家務戰場｜陳婉婷邱晴離巢無綫即過檔　古明華批嫁人唔合格勁尷尬

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-02 21:15

ViuTV的綜藝檔一向相對貼地，《調教你男友》、《美女郊遊遊》等均口碑不俗，因此吸引不少年輕人回觀電視懷抱，去年年末播出《全民造星III》後更是氣勢如洪，加上《膠戰》接檔繼承熱度，《歌手門》迴響不俗，不過《調查男女》及剛播出的《家務戰場》就反應平平，似乎後勁不繼。《家務戰場》由古明華、英健朗（小占）及朱晉傑（CK）帶領馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）、邱晴（Mandy）、陳婉婷（Hebe）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔），接受各種家務的挑戰，可是首集播出後，觀眾反應看來不甚受落。

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首集眾人遷入一幢獨立屋，二人一組獲分配不同房間，並需為房間購置家庭用品，缺乏家務經驗的她們未免有些手忙腳亂，Hebe買來需驅趕所有人方可使用的滅蝨蛋、抽中住在戶外帳篷的Rose Ma則買來需插電的驅蚊器，意思為得物無所用，令管家古明華不禁嘆氣狠批：「我唔係好了解而家年青一代點解會搞成咁，當然佢哋每個都好有個性，但係好多嘢都冇顧慮到，尤其是頭先買完嘢返嚟，我發覺佢哋唔係好愛自己，因為好多生活上嘅嘢佢哋都冇考慮到，希望我會見到佢哋成熟嘅一面，可以嫁畀人嘅一面，依家佢哋係唔可以嫁畀人，我唔知而家啲後生仔係點，總之如果嫁畀我一個咁嘅男人，係唔合格囉！」

節目播出後，觀眾紛紛指出節目像是《美女廚房》的家務篇，又反問為何隨着社會進步，似乎有些傳統觀念仍根深蒂固，家務仍然是女性的專利，氛圍頗尷尬。

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