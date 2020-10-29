《除暴》吳彥祖新戲赤裸半身騷肌　拍攝前「一日四餐雞胸肉」

由吳彥祖（Daniel）、王千源、衛詩雅（Michelle）、春夏等人主演的新戲《除暴》（原名：《限期破案》）改編自真實案件，近日電影公開新海報，可見Daniel與王千源赤裸上身較量，大騷肌肉非常健碩。

由吳彥祖（Daniel）、王千源主演的《除暴》改編自真實案件。（《除暴》劇照）

電影《除暴》原本戲名為《限期破案》，上月在微博上宣布將《限期破案》改名為《除暴》，由吳彥祖、王千源、衛詩雅、春夏等人主演。

電影取材自真實案件，講述在上世紀90年代，刑警鐘誠（王千源 飾）受命追捕悍匪集團「老鷹幫」。這班悍匪犯下驚天連環劫案，全部都訓練有素且紀律嚴明，首領張隼（吳彥祖 飾）更屢次惡意挑釁，矛頭直指鐘誠。為了將「老鷹幫」緝拿歸案，鐘誠帶領刑警小隊咬死不放，誓與惡勢力鬥爭到底。數年間，警匪之間上演了一次又一次的緊張刺激較量。悍匪變本加厲行徑愈加猖獗，而警方亦步步逼近，展開一場殊死對決。

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電影最近公開全新劇照，兩大男主角赤裸半身，埋身肉搏，眼神兇狠互不相讓。據知吳彥祖和王千源兩位主角為了拍這部戲，事前更要進行特訓，過程亦相當刻苦。吳彥祖和王千源試過有40天不能碰任何油膩食物，一日四餐都是吃雞胸肉，練出一身扎實肌肉。二人拍戲時最常見面的地方，除了片場就是健身房，進行密集訓練應付拍攝工作。電影將於2020年11月上映。

點撃睇兩大男主角齊齊騷肌：