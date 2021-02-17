台灣男星拍床戲褲浪現形記　王少偉彎腰遮住身理反應

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-17 12:30

男性生理反應較明顯，若狀況發生在公眾場合，就更加令人尷尬。而在台灣演藝圈中，也有不少男星在錄影、拍戲時，不小心被發現疑似起了生理反應的狀況，以下盤點相關類似案例，在當時也掀起不小的討論度。

一、王少偉

先前在《綜藝3國智》中，王少偉和女星瑪麗被湊成對，2人上場時被主持群指雙頰泛紅，甚至被眾人調侃是在「調情」，頻頻指王少偉表情「很爽」。期間，雙方更是近距離玩起遊戲，不過正當關卡進行到一半，王少偉突然停止遊戲，彎著腰在旁傻笑，被眼利的主持群懷疑：「該不會起生理反應了吧？」

當時，王少偉笑而不答，面對眾人逼問，他依舊呈現彎腰姿勢，迅速躲到張立東、鯰魚哥身後，並害羞表示：「快點帶我去廁所啦！已經有5、6年沒有這種感覺了吧！」一旁的哈孝遠則拿著膠帶出來打圓場：「需要把你封印起來嗎？」笑翻眾人。

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二、小鐘

小鐘（鐘昀呈）先前在《綜藝玩很大》中，和女神林莎組成CP搭檔，遊戲中，2人用嘴對嘴的方式傳接啤牌，過程冒出許多粉紅泡泡，也讓他一度開心到倒地不起，笑說：「這節目好好玩！」不只如此，他當時還被隊友們懷疑是否起了生理反應，笑翻所有人。

事後，小鐘也曾在《小明星大跟班》上重提此事，還大方開起自己的玩笑。由於當時他正在分享感情觀，其中提到：「他可能那5秒鐘他就覺得擁有一切了。」沒想到這句話卻讓眾人笑虧：「可是5秒很快欸！」幕後工作人員也在他的位置旁P上「5秒最速男」字樣，身為主持人的吳宗憲，更是開玩笑虧「小小鐘不行」，於是小鐘便反擊笑說：「欸！錄節目都有反應耶，你去看新聞！玩遊戲就有反應了耶！只是玩遊戲耶！」

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三、楊子儀

楊子儀2019年主演《天之蕉子》時，與女主角吳怡霈有大尺度親密戲，豈料滾床橋段播出後，被網友抓包「形狀凸起」、疑似起了生理反應。對此，他事後解釋，自己後來看電視，覺得很像褲頭皺摺，但到底是否真的有反應？他則是一臉誠懇：「我都不知道啊！我不覺得當下有反應，就是專注劇情！」他坦言，事後有跟吳怡霈聊過此事，女方說也不知道這件事，就連導演也沒看到，不然不會用這鏡頭。

雖然這件事已成了一個謎，但楊子儀也強調，這是在沒有造成對手演員困擾的前提下，那場戲散發的氛圍與狀態，有反應是合理且成立的。事後面對楊媽媽打電話來關心，他也直爽回答：「媽，妳兒子也是正常男生好嗎，其實是很合理的。」

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