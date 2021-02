撰文: 林通賢 最後更新日期: 2021-02-19 21:30

林作對於鍾培生的約戰,態度十分輕佻。

林作鍾培生的花生越炒越多,今晚大約6時左右,林作在社交平台發文,內文是一段whatsapp對話,對話中疑似是林作好友,表示希望有人給他一百萬,好讓他教訓Derek Cheung (鍾培生之洋名),大約一小時後,鍾培生在這段帖文留言,「我在置地 say it to my face No xxxxxxxx let's go Sing the contract 」這段留言得到過百網友like,其他人亦對林作留下負評。