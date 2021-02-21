失憶24小時．短評︱綁架案懸念十足　郭晉安完美演繹市井小人物

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-21 11:00

TVB新劇《失憶24小時》標榜的是既懸疑又幽默的黑色喜劇，雖然在播出第一集後被批悶場，但首周五集播畢後，外界反應不錯。劇情圍繞着一單綁架案而展開，但當事人蒙一言（譚俊彥飾）竟然失憶，忘記了遭綁架時的片段，希望吳耀中（郭晉安飾）幫忙找回記憶，但偏偏牽涉其中的人各懷心思，到底真相是什麼呢？

蒙一言（譚俊彥飾）被綁架，但獲救後又失憶遭綁架時的記憶。（劇照）

劇集監製王心慰一向擅長此類題材，過往的《迷》、《逆緣》等都是極具創意又有口碑的佳作，今次的《失憶24小時》同樣戲味十足。劇中蒙一言獲救後原本想報警，但他爸爸Peter（姜大衛飾）反而勸他不要報警。蒙一言醒來後失憶，此時Peter指Freeya（王君馨飾）已經捲款離家，更謊稱500萬贖金是自己所出。蒙一言被診斷患上短暫性全面失憶症，但Peter又阻止他求醫，種種跡象都顯示出Peter似乎並不想蒙一言再追查綁架案。作為主線劇情的綁架案環環緊扣，懸念十足，到底案件背後的主使人是誰？Freeya點解會不知所蹤？Peter點解大話連篇？正正就吸引到觀眾繼續追看。

Peter（姜大衛飾）大話連篇，似乎不想蒙一言找回記憶，究竟有咩陰謀？（劇照）

三屆視帝安仔在劇中飾演賭徒吳耀中，逢賭必輸，被戲稱為「吳中」。近年安仔多數飾演嚴肅角色，但今次劇中的他大話連篇搞到妻離子散，被茶餐廳老闆炒魷魚，綁架的贖金一分錢都沒分到，是一個徹頭徹尾的Loser。吳中撿到銀包後的糾結、想找回贖金但又擔心身份穿煲，安仔完全演繹出這個小人物的劣根性，演技自然又到位，完全顛覆了過往的精英形象！

安仔今次唔再做精英，而係一個處於社會低下階層嘅市井小人物，爛賭又貪錢。（劇照）

江欣燕食咗安仔隻老泥蛋呢一場戲都幾好笑。（YouTube影片截圖）

譚俊彥去年在劇集《十八年後的終極告白》中的表現亮眼，令人刮目相看，今次他在劇中與安仔有大量的對手戲，不少人都擔心他接不住視帝的戲。劇中的蒙一言失憶，苦苦追查真相，想找回記憶，但不少網民都指失憶的蒙一言更像是失智，經常都木木獨獨，反而像個傻仔，可能因為譚俊彥演得太過用力，畢竟喜劇更考驗演技，而他在這方面似乎始終欠缺了一點，比起安仔遜色了不少。

其實蒙一言只係失憶，點解又要對住吳耀中撒嬌，又成日扁嘴呢？（劇照）

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