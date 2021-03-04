吳孟達逝世｜內地聽障影迷用跑步路線畫出達哥　完成度極高超感動

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-04 19:48

藝人吳孟達（達哥）在上月27日因肝癌而離世，終年70歲。出道多年的他所主演的電影陪伴了好多人成長，所以不少影迷都非常不捨他，更透過各式各樣的方式去緬懷他。近日，在內地就有一位內地影迷透過跑步APP來繪畫出達哥的模樣出來，成果圖一出即驚訝不少網友，令大家為之感動。

達哥上月27日因肝癌而離世。（資料圖片）

據內地媒體指出，在內蒙古有一位32歲影迷叫吳廣波，是一位聽障人士。他從小就看達哥的電影長大，可以說是達哥陪伴了他成長，所以當他得知達哥因病去世消息後，他就感到無比悲痛，於是為了紀念自己的偶像，他就決定用自己的熱愛的方式來送達哥最後一程。

吳廣波跑步繪畫出達哥的模樣。（微博截圖）

所以吳廣波就利用跑步APP繪畫出達哥的模樣出來，他先在手機上設計草圖，然後利用APP將圖像放大到5公里的大小，再根據導航上指出的路線跑步，最終跑了5.97公里，用了1小時45分鐘時間完成，繪畫出達哥在電影《月光寶盒》中的造型出來，完成度非常之高，令好多網友為之感動。大家在微博紛紛留言道：「好厲害」﹑「真的有心」﹑「有心有才」等，相信達哥在天堂見到一定會好開心。

完成度好高。（微博截圖）

用了1小時45分鐘時間完成。（微博圖片）