福原愛離婚｜福原愛親筆信揭過夜原因　死撐分房瞓拒認偷食爆肌男

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-05 14:30

福原愛、江宏傑結婚4年多傳出婚變，昨日福原愛正式發聲明，面對外界傳得沸沸揚揚的婚變新聞，坦言：「之後，我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法。對於自己輕率的行動深切反省，也為了桌球界將來的發展及目標，成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教。」證實會與丈夫江宏傑繼續走下去。

福原愛並提及自己的行為過於輕率，讓各位擔心並造成困擾，感到很抱歉：「在全世界處於困境的此刻、對於我個人行為讓各位引起誤解及觀感不佳、在此致上最深的歉意」，也對在台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省。

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針對這一次被爆不倫新聞，福原愛證實是為了開設公司而做準備：「希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。但確實沒有同住一間房間」。

福原愛向外界道歉，並稱之後會與丈夫繼續走下去。

福原愛發聲明澄清外界謠言。(截自日本電通)

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